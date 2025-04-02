«Изготовлены в недружественных странах»: в Литве разгорается скандал из-за закупки дронов для армии

Поставленные союзу стрелков Литвы дроны Поставленные союзу стрелков Литвы дроны

В понедельник министр обороны Литвы Довиле Шакалене объявила о начале досудебного расследования возможного преступного деяния, совершённого при проведении госзакупок.

По её словам, победивший в конкурсе в прошлом году подрядчик поставлял армии и союзу стрелков Литвы [«организованное ополчение», фактически терроборона] беспилотники, которые были «изготовлены в странах, недружественных Литве».

Как пояснили местному изданию 15min.lt источники, речь идёт о компании Geodezija 3D, с которой осенью 2024 года был заключён контракт, предусматривавший поставку войскам БПЛА собственного производства. Она победила в конкурсе благодаря самому дешёвому предложению. Беспилотники маркировались как отечественные, но фактически были изготовлены в Китае. В руководстве компании отказались от комментариев. Примечательно, что формально КНР не является «недружественной страной» для Литвы: в их список входят только Россия, Белоруссия, «территории Приднестровья, Абхазии и Южной Осетии».

Geodezija 3D, основанная в 2018 году, позиционирует себя как компетентного игрока в области спутникового позиционирования и беспилотных технологий. В штате компании числятся 4 чел. Она является членом ассоциации оборонной промышленности Литвы, руководство которой удивилось вопросам журналистов:

Эта компания занимается геодезическими измерениями, и этим всё сказано. Я никогда не слышал, чтобы она продавала дроны.

Лауринас Кащюнас, возглавлявший Минобороны на момент вышеупомянутой закупки, утверждает, что преследовалась цель получить литовские беспилотники, но разведка ничего не сообщила ему негативного о подрядчике:

В Шяуляе очень мощный центр беспилотников, там испытывают и ремонтируют БПЛА, и, очевидно, нам как государству нужно двигаться вперёд, потому что если мы остановимся, то останемся на периферии и не будем иметь серьёзных сил. На этом же были сосредоточены и мои усилия.

Как указывается в издании, скандал только начал разгораться.