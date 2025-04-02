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Военное обозрение

Иранский чиновник: если США не откажутся от своих намерений, нам ничего не останется, кроме как создать ядерное оружие

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Источник изображения: topwar.ru

В Иране продолжают давать понять американской администрации, что все их угрозы в адрес Тегерана крайне опасны в том плане, что может не только «прилететь обратно», но и привести в целом к «тому эффекту, который США совершенно не желают получить».

Напомним, что началось всё на минувшей неделе с заявления Трампа о том, что Иран столкнётся с «небывалыми ударами», если не примет условия «ядерной сделки». После этого верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил о том, что Иран такой удар без ответа не оставит. В частности, последовал прозрачный намёк на готовность Тегерана ударить по американским базам в регионе.

Теперь на государственном телевидении Ирана транслировали советника аятоллы Хаменеи Али Лариджани, который входит фактически в Верховный совет Ирана – Ассамблею по определению государственной целесообразности решений.

По словам Лариджани, если США не откажутся от своих намерений, совершая ошибку в ядерном вопросе Ирана, то это приведёт для самих США к крайне негативным последствиям. Лариджани:

Мы неоднократно говорили, что не планируем создание ядерного оружия. Но если США пойдут на значительную эскалацию, то нам ничего не останется, кроме как такое оружие создать.

Ранее Лариджани возглавлял иранский Меджлис и был министром культуры страны.

В определённой мере вторит и Хаменеи, и Лариджани командующий ВВС КСИР генерал Амир Хаджизаде. По его словам, на данный момент не менее 50 тысяч солдат армии США находятся в зоне досягаемости иранских ракет. Он отметил, что потери тысяч своих военнослужащих в «безумной авантюре, которую собирается развязать Вашингтон», ударят по самим Соединённым Штатам.

Хаджизаде:

Тот, кто живёт в доме из стекла, не должен бросаться камнями.
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Страны
Иран
США
Проекты
Ядерный щит
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