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Интерфакс-АВН

Призывники в составе 12 научно-производственных подразделений работают на предприятиях ОПК - Минобороны РФ

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Линия по сборке танков Т-90 на головном предприятии АО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" (Нижний Тагил)
Линия по сборке танков Т-90 на головном предприятии АО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" (Нижний Тагил).
Источник изображения: Марина Молдавская / ТАСС

Москва. 1 апреля. ИНТЕРФАКС - Включенные в состав 12 научно-производственных подразделений призывники трудятся в интересах предприятий оборонно-промышленного комплекса, сообщил начальник Главного организационно-мобилизационного управления (ГОМУ) Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) РФ генерал-полковник Евгений Бурдинский.

"На сегодняшний день в интересах предприятий, выполняющих задания государственного оборонного заказа, функционируют 12 научно-производственных подразделений. Они располагаются в таких городах, как Санкт-Петербург, Анапа, Тула, Калининград, Омск, Челябинск, Ковров и Северодвинск, поселках Горелово (Санкт-Петербург), Песчанка Забайкальского края и Свободный Свердловской области", - сказал Бурдинский в интервью, опубликованном во вторник в газете Минобороны РФ "Красная звезда".

Он отметил, что "за время функционирования научно-производственных подразделений в них прошли военную службу без отрыва от производства более 1,5 тыс. человек".

"В основном это выпускники образовательных организаций среднего профессионального образования. При этом более 80 процентов военнослужащих научно-производственных подразделений после увольнения в запас продолжили трудовую деятельность на предприятиях оборонно-промышленного комплекса", - уточнил начальник ГОМУ Генштаба ВС РФ.

По его словам, "всего в этих подразделениях с момента их создания прошли военную службу по призыву около 5,8 тыс. человек, из которых более 230 были назначены на должности научных сотрудников с присвоением первого офицерского звания лейтенанта".

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