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Вестник Мордовии

Российские бойцы уничтожили почти весь парк танков Т-80БВ, находившихся у ВСУ до СВО

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Источник изображения: vestnik-rm.ru

Российская армия уничтожила большую часть находившихся у ВСУ до начала специальной военной операции танков Т-80БВ. По справочных данным, всего в составе формирований киевского режима на 2021 год числилось около девяти десятков Т-80БВ, которые были восстановлены из советского задела на танкоремонтном заводе в Харькове.

Они попали в десантно-штурмовые соединения и бригады морской пехоты. В первые - где-то 60 единиц, во вторые - 28.



В настоящее время практически все они уничтожены. Наши бойцы добивают последние. Например, в телеграм-канале Министерства обороны РФ показано, как дроноводы 1442-го мотострелкового полка "Южной" группировки войск сожгли одну вражескую "восьмидесятку".

Источник изображения: vestnik-rm.ru

Вначале летающими камикадзе ударили в моторно-трансмиссионное отделение, в результате танк задымил и лишился хода. Затем очередной БПЛА был точно направлен в люк механика-водителя, что вызвало сильный пожар, исключающий какую-либо возможность восстановления.

Фото и Видео: Министерство обороны РФ

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Страны
Россия
Продукция
Т-80
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
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