Россия впервые с 2019 года принимает участие в оборонной выставке LAAD в Рио-де-Жанейро

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Россия впервые с 2019 года принимает участие в международной выставке авиационных и оборонных систем LAAD 2025, которая начинает свою работу сегодня в Рио-де-Жанейро (Бразилия) и продлится до 4 апреля.

В "Рособоронэкспорте" отмечают, что главная цель участия в LAAD 2025 - обсуждение проектов технологического сотрудничества со странами Латиноамериканского региона.

"Сегодня у "Рособоронэкспорта" в проработке находится более 100 проектов технологического сотрудничества. Их потенциал превышает 30 млрд долларов. Рассматриваем их реализацию приблизительно с 20 партнерами из стран Ближнего Востока, Африки, Азиатско-Тихоокеанского региона, СНГ и Латинской Америки", - сообщил ТАСС генеральный директор компании Александр Михеев в преддверии выставки.

Проверенная в реальных условиях техника

В спецэкспортере отметили, что представят на выставке в Бразилии технику, вызывающую наибольший интерес в латиноамериканском регионе. Речь идет об истребителях Су-57Э и Су-35, военно-транспортном самолете Ил-76МД-90А (Э), вертолетах Ми-171Ш и Ка-52Э. Сухопутным силам компания представит танк Т-90МС в новом варианте исполнения и боевую машину поддержки танков БМПТ.

Войскам ПВО будет продемонстрирована широкая линейка средств противодействия воздушным угрозам: системы большой дальности С-400 "Триумф", средней С-350Е "Витязь", "Тор-М2К", а также ПЗРК "Игла-С". Для представителей военно-морских сил подготовлены презентации скоростного транспортно-десантного катера БК-16Э и штурмовой лодки БК-10, патрульного корабля проекта 22160, а для корпуса морской пехоты - легкого плавающего танка "Спрут".

Вся техника проверена в реальных боевых условиях и доработана с учетом обратной связи от вооруженных сил и других силовых ведомств, выполняющих задачи в рамках спецоперации.

Технологическое сотрудничество

Как отмечали в "Рособоронэкспорте", Россия планирует развивать проекты со странами Латинской Америки по совместной разработке и производству стрелкового оружия, беспилотников и высокоточного оружия. Обсудить проекты сотрудничества со странами региона спецэкспортер планирует на полях выставки.

"На сегодня определился главный мировой тренд в области производства вооружения и военной техники - "стратегическая автономия" через развитие национальной оборонной промышленности, - благодаря которому к 2030 году доля проектов в области трансфера технологий на мировом рынке вооружений вырастет на 95% и достигнет 40% от общего объема", - отмечают в спецэкспортере.