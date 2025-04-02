Бенгальский тир: как пройдут российско-индийские учения «Индра Нэви – 2025»

В ходе маневров моряки выполнят стрельбы, проведут спасательную операцию и поиск подводной лодки

Операция по оказанию помощи аварийному кораблю, поиск и блокирование подводной лодки, артиллерийские стрельбы — такие элементы вошли в программу стартовавших в понедельник в Бенгальском заливе российско-индийских военно-морских учений «Индра Нэви – 2025». Маневры призваны развивать военно-морское взаимодействие двух стран для защиты судоходства и экономической деятельности на море. Индия остается дружественной России страной, ВМС которой в значительной степени состоят из кораблей российской постройки, отмечают эксперты.

Что отработают на учениях «Индра Нэви – 2025»

В понедельник в Бенгальском заливе стартовала активная фаза российско-индийских военно-морских учений «Индра Нэви – 2025». С российской стороны в них принимает участие отряд кораблей Тихоокеанского флота в составе корветов «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов», «Резкий» и танкера «Печенга». ВМС Индии представляют эсминец «Рана» и корвет «Кутар».

Основной задачей учений в Минобороны России назвали развитие военно-морского взаимодействия двух стран для защиты судоходства и экономической деятельности на море.

В ходе маневров российские и индийские военные моряки отработают совместные действия в море, выполнят артиллерийские стрельбы по морским и воздушным целям, тренировки по связи, проведут поисково-спасательную операцию по оказанию помощи аварийному кораблю, отработают совместные действия по поиску и блокированию подводной лодки условного противника.

Фото: ТАСС/Ирина Полина Источник изображения: iz.ru

В отдельных эпизодах будут задействованы палубные вертолеты и самолеты морской авиации ВМС Индии.

Российский вертолет Ка-27 выполнит посадки на индийский эсминец «Рана» и взлеты с него.

Заход в порт Ченнаи для участия в совместных военно-морских учениях отряд кораблей Тихоокеанского флота совершил 26 марта. На причале прошла торжественная церемония встречи, в которой приняли участие представители посольства России в Индии и представители военно-морских сил принимающей стороны.

Фото: ТАСС/Ирина Полина Источник изображения: iz.ru

Индия — дружественная России страна, оба государства состоят в БРИКС, отметил военный эксперт, капитан 1-го ранга Василий Дандыкин.

— Основную часть оружия Индия покупала именно у нас, в том числе подводные лодки и надводные корабли, — пояснил он «Известиям». — И сейчас для них у нас строятся фрегаты. У нас остались нормальные связи. Поэтому учения в акватории Индийского океана проходят регулярно. Хотя считается, что российские корветы — корабли ближнего радиуса действия, тем не менее их возможности позволяют ходить так далеко.

Сотрудничество со странами региона имеет большое значение, отметил эксперт.

— Индия хотя и пытается проводить разновекторную политику — закупает оружие в странах Запада, с другими странами учения проводит — тем не менее у нас остались очень хорошие отношения. И на уровне кадров — они готовились в наших учебных заведениях, — и на уровне руководства. Раньше мы проводили совместные учения на земле. А теперь будут и на море, — заключил Василий Дандыкин.

— Во время учений повышается боевая подготовка моряков, — рассказал «Известиям» военный эксперт Дмитрий Болтенков. — И нам будет интересно что-то у них посмотреть, и им у нас. Корабли создаются для моря, и моряки должны на них не только уметь ходить, но и воевать. Для российских экипажей это также дополнительное изучение Индийского океана, особенности мореплавания в регионе.

Фото: ТАСС/Ирина Полина Источник изображения: iz.ru

Он отметил, что российский отряд кораблей активно участвует в международных учениях во время похода по южным морям — он уже провел маневры с индонезийцами, иранцами и пакистанцами. Не исключено, что в дальнейшем эта практика будет продолжена.

— Важно, что в ходе учений будут отрабатываться спасательная операция, поиск и блокирование подводной лодки. Когда-нибудь эти навыки, возможно, пригодятся, — рассказал эксперт.

Как проходит поход отряда кораблей Тихоокеанского флота

С начала этого года отряд кораблей Тихоокеанского флота проводит серию международных учений в южных морях. В феврале он принял участие в маневрах в Индонезии, где также были задействованы представители других стран, в том числе США, Китая, Японии, Франции, Индии, Великобритании и других. Основные события происходили в акватории пролива Бадунг и на острове Бали. Главной целью заявлялось повышение оперативной совместимости между военно-морскими силами разных стран в области ликвидации последствий стихийных бедствий и других гуманитарных операций.

Фото: ТАСС/Ирина Полина Источник изображения: iz.ru

В начале марта в северной части Индийского океана российский отряд кораблей принял участие в учениях «Морской пояс безопасности – 2025», в которых были задействованы также корабли Ирана и Китая. Экипажи отработали задачи по освобождению захваченных судов, по поиску и спасению на море, а также провели артиллерийские стрельбы по морским и воздушным целям. От КНР в учении были задействованы два боевых корабля и одно судно комплексного снабжения. Иран выставил на маневры 16 боевых кораблей и катеров, два судна обеспечения и два вертолета.

В середине марта прошли совместные маневры отряда Тихоокеанского флота с ВМС Пакистана. Их провели в формате PASSEX (passing exercise, тренировка по прохождению). Это стандарт военно-морских маневров между двумя флотами, в ходе которых проверяется связь и взаимодействие между ними в военной обстановке или при оказании гуманитарной помощи.

Роман Крецул