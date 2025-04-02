Конец киевского режима: без американского оружия украинская оборона рухнет (Экономическая правда, Украина)

ЭП: Украина пытается найти альтернативу американской помощи

Украина получила от США лишь 13,6 миллиарда долларов из заявленных 69 миллиардов военной помощи, пишет "Экономическая правда". Британия и ЕС наращивают поддержку, но полностью заменить американские поставки пока не смогут.

Богдан Слуцкий

Сокращение военной поддержки США подрывает обороноспособность. Кто подставит плечо?

Возобновление военных поставок и разведданных от США после недавних переговоров в Саудовской Аравии — обнадеживающий сигнал для Украины. Но остаются вопросы: насколько долго Вашингтон готов поддерживать нашу оборону и сможем ли мы найти альтернативу этой поддержке, если она снова прекратится?

С начала конфликта Украине выделили 287 миллиардов долларов международной помощи (военной, бюджетной, гуманитарной). Лидерство по предоставлению помощи удерживают ЕС и страны-члены (125,4 миллиарда долларов), на втором месте — США (103,9 миллиардов долларов).

Отличительная черта американской помощи — это гранты (а не кредиты) и военная поддержка на 69 миллиардов долларов, где США являются безусловным лидером.

Перерывы в американской военной помощи существенно снижают обороноспособность Украины. Ситуация требует детального анализа, особенно учитывая значительные расхождения между независимыми оценками и официальными данными.

Сколько денег дошло в Украину

По оценкам группы Economist for Ukraine, реальный объем военной помощи США с 2022 года составляет 18,3 миллиарда долларов. Главная причина расхождений — завышение стоимости оружия со складов США и включение расходов, не связанных с Украиной.

Это расхождение подтверждает отчет специального генерального инспектора США конгрессу. Из выплаченных 40,8 миллиарда долларов Министерством обороны США и 5 миллиардов долларов Госдепартаментом 7 миллиардов долларов потрачены на пополнение запасов Пентагона и 22,6 миллиарда долларов — на поддержку операций США в Европе и программы НАТО.

Непосредственно Украина получила 13,6 миллиарда долларов: 11,2 миллиарда долларов — по программе USAI (закупка оружия для Украины); 2,2 миллиарда долларов — по программе FMF (прямые закупки оружия); 200 миллионов — на разминирование, 30 миллионов — на подготовку военных.

Альтернативным путем оценки поддержки партнеров являются данные государственного бюджета Украины. Основные поставки оружия, техники и оборудования учитываются в категории "Другие поступления собственных бюджетных учреждений" спецфонда госбюджета. За 2022-2024 годы в этой статье отражено около 40,6 миллиарда долларов военной помощи от всех партнеров.

Речь идет не о средствах, а о стоимости техники, оружия и оборудования, которые ставятся на баланс государства. При этом непонятна методология оценки: по какой стоимости ставится техника на баланс, как учитываются боеприпасы и расходные материалы.

Определить точный объем военной помощи именно от США в этой сумме нет возможности из-за отсутствия в открытом доступе детализированных данных. Вместе с тем, если ориентироваться на долю США в общей военной помощи Украине (около 45%, исходя из выделенных объемов от всех партнеров), то эта доля от бюджетной оценки 40,6 миллиарда долларов составляет около 18,3 миллиарда долларов. Это согласуется с расчетами Economist for Ukraine и в среднем составляет 6 миллиардов долларов в год.

В то же время, если учесть всю объявленную военную поддержку США, включая опосредованную (например, замещение Пентагоном собственных запасов), которая достигает 69 миллиардов долларов, то за три года это около 23 миллиардов долларов в год.

Так и формируется ориентировочный диапазон: 6-23 миллиарда долларов в год. Сумма зависит от минимальной оценки стоимости фактических поставок до максимальной с учетом расходов США на собственное пополнение складов и поддержку союзников по НАТО.

Кто сможет заменить военную поддержку от США

ЕС

Крупнейший донор Украины — Европейский Союз и страны-члены — за три года выделили Украине 65,7 миллиардов долларов военной помощи. После прихода к власти в США Дональда Трампа с его пессимистическим отношением к НАТО европейские чиновники начали активно пересматривать планы вооружения.

Еврокомиссия рассматривает план мобилизации до 800 миллиардов евро для развития оборонной промышленности, включая создание финансового механизма для совместных закупок военной техники. Кроме того, Европейский инвестиционный банк планирует как минимум удвоить объем финансирования оборонных проектов в 2025 году по сравнению с 1 миллиардом евро в 2024 году, сосредотачиваясь на инфраструктуре для армий стран восточного фланга ЕС.

Стратегически поддержка украинской оборонной промышленности играет ключевую роль в будущей безопасности ЕС, поэтому наибольшие надежды стоит связывать с Европой.

Британия

Третьей по объему поддержки Украины является Великобритания, которая за три года выделила 14,8 миллиарда долларов, из которых 10,8 миллиарда долларов — военная помощь. Великобритания — один из самых последовательных партнеров Украины. Киев и Лондон заключили Всеобъемлющее соглашение о столетнем партнерстве, которое предусматривает ежегодное предоставление не менее 3,6 миллиарда долларов военной помощи, совместное производство дронов и артиллерии.

Это говорит о том, что Великобритания воспринимает конфликт на Украине как вызов, который будет иметь последствия для всей Европы. Ее поддержка — это осознание, что без сильной Украины невозможны долгосрочная стабильность и безопасность на континенте.

ERA и российские активы

Программа Extraordinary Revenue Acceleration (ERA) loans размером 50 миллиардов долларов, которая предусматривает использование будущих доходов от замороженных российских активов, является одной из крупнейших опор для украинского бюджета в 2025 году. Часть из этих средств (взносы Великобритании и ЕС) можно направлять и на оборону.

В рамках программы США и Евросоюз обязуются выделить по 20 миллиардов долларов (США уже перевели всю свою долю на счет Всемирного банка для Украины), Канада — 3,7 миллиарда долларов, Япония и Великобритания — по 3 миллиарда долларов.

К сожалению, возможности быстрого использования замороженных российских активов, в частности более 190 из 300 миллиардов евро, хранящихся в бельгийском депозитарии Euroclear, как инструмента оперативного замещения американской помощи пока ограничены. ЕС пока не принял решение об их конфискации, а среди стран-членов до сих пор нет полного консенсуса относительно более решительных действий.

Некоторые страны объясняют свою осторожность нормами европейского законодательства, рисками для стабильности финансового рынка ЕС и стремлением избежать создания прецедента, который мог бы подорвать доверие к юрисдикциям Евросоюза. В то же время дискуссия о возможности конфискации продолжается: в странах ЕС растет количество политиков, которые поддерживают идею передачи активов Украине.

Полностью компенсировать сокращение американской помощи будет непросто, однако основания для оптимизма остаются. Все будет зависеть от решений партнеров, ведь украинской армии реальная помощь нужна уже сейчас.

В то же время за три года конфликта Украине удалось существенно нарастить собственное оборонное производство, которое дополняет внешнюю поддержку. Совместные с партнерами проекты в сфере производства оружия и боеприпасов становятся важным элементом усиления не только украинской, но и коллективной обороноспособности.