Saut al-Iraq: Путин сделал Россию снова великой

Россия при Путине прошла впечатляющий путь — от распада в 1990-х до возвращения статуса великой державы, пишет Saut al-Iraq. Славянские духовные ценности стали основой для противостояния экспансии НАТО и защиты национального суверенитета.

Махди Касим (مهدي قاسم)

1. Быстро заглянем в прошлое

Тот, кто хорошо знает классическую русскую литературу, особенно творчество таких великих гениев, как Лев Толстой (романы "Воскресение" и "Война и мир"), Фёдор Достоевский (романы "Подросток" и "Братья Карамазовы"), Александр Пушкин, Иван Тургенев, Николай Гоголь, Антон Чехов и других, прекрасно понимает, что такое "славянские духовные ценности" с их консервативным христианством, древними корнями и богатым культурным наследием, которым чужды насаждаемые ценности экстремистского либерализма.

Путин пытается защитить "эти славянские ценности" от стремительного западно-либерального культурного наступления и военной интервенции [в Россию]. Запад хочет окружить и задушить Россию плотным кордоном НАТО, чтобы подорвать и уничтожить те древние консервативные ценности, живущие в коллективной памяти россиян, и которые даже сама коммунистическая идеология не смогла вытравить за семьдесят лет существования социалистического государства.

2. Правление президента-алкоголика Бориса Ельцина

Либеральный Запад почти преуспел в этом во время катастрофического правления президента-алкоголика Бориса Ельцина, ставшего любимцем западных телеканалов. Наркотики, организованные преступные группировки (ОПГ), коррупция, "русская мафия" стали неотъемлемой частью российской действительности. Более того, сотрудники западных спецслужб стали беспрепятственно перемещаться по стране и делать все, что им вздумается.

Все бы закончилось печально, если бы не одно "но" ...

Если бы не смерть Ельцина и своевременный приход к власти Путина (коммуниста-интеллигента по форме и консерватора-христианина по содержанию), то "великим славянским ценностям" наступил бы конец.

3. Путин и арабские государства

Представьте, если бы Ельцин не умер, а прожил долгую жизнь, как его предшественники Брежнев и Андропов, то какой была бы сегодняшняя Россия? Ее ждала бы та же участь, что постигла современные арабские государства: часть из них — слабые, жалкие, нечастные и беспомощные, а другая часть — карикатурные государства под контролем Соединенных Штатов и других западных правительств.

Так что не зря Путин придерживался стратегии: "Съешь его на обед, пока он не съел тебя на ужин".

Спецоперация на Украине была вынужденной мерой, предпринятой в качестве превентивного шага. Причиной тому стало расширение НАТО к границам России, что угрожало ее национальной безопасности.

Все, о чем мы говорили выше, безусловно, не является оправданием действий России. Но если бы это было возможным, она бы заручилась гарантиями от ООН, что НАТО не будет расширять свое военное присутствие на Восток (к границам РФ).

Мы понимаем сторонников социал-демократических и либеральных западных правительств ЕС и их лидеров, осиротевших после коррумпированной администрации Байдена и отвергнутых нынешней администрацией Трампа.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен замешана — хоть и косвенно — в коррупционных схемах.

Большинство [из этих сторонников] состоит из социал-демократов, правоцентристов, которые ближе к социалистам, либералам и "зелёным".