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ТАСС

NYT: США гораздо сильнее вовлечены в конфликт на Украине, чем заявлял Вашингтон

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© Sean Gallup/ Getty Images
© Sean Gallup/ Getty Images.
Источник изображения: © Sean Gallup/ Getty Images

По данным газеты, США с территории американской базы в Висбадене на ежедневной основе поставляли киевским властям координаты позиций ВС РФ

НЬЮ-ЙОРК, 30 марта. /ТАСС/. Соединенные Штаты были вовлечены в конфликт на Украине намного сильнее, чем утверждали в Вашингтоне. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT) со ссылкой на собственное расследование.

По ее сведениям, США с территории американской базы в Висбадене на ежедневной основе поставляли киевским властям координаты позиций ВС РФ. Помимо этого, в 2022 году США фактически проверяли и контролировали каждый удар, который наносился реактивными системами залпового огня HIMARS.

В том же году, указывает издание, ВМС США стали делиться разведывательной информацией с Киевом для нанесения ударов по российским кораблям в Черном море.

По данным NYT, Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США осенью 2022 и в январе 2024 года вело активную координацию с киевскими властями по нанесению ударов по Крыму. К тому же, к 2024 году американские военные начали помогать Киеву осуществлять удары вглубь РФ.

Россия неоднократно указывала, что удары дальнобойным оружием осуществляются не Киевом, а западными странами, чьи специалисты осуществляют наведение на цели.

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп 18 марта обсудили по телефону ситуацию на Украине, условия для недопущения эскалации и ряд международных тем. Как сообщили в пресс-службе Кремля, Путин согласился с предложением американского лидера о взаимном отказе сторон конфликта на Украине от ударов по объектам энергетической инфраструктуры на 30 дней. Согласно сообщению Белого дома, стороны также договорились начать технические переговоры о введении режима "прекращения огня на Черном море, полном прекращении огня и постоянном мире". Ключевым условием для работы по разрешению конфликта должно стать "полное прекращение иностранной военной помощи и предоставления разведывательной информации Киеву", подчеркнули в Кремле. 

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