Буйнопомешанный Кир Стармер ведет нас всех к ядерной войне. И вот как русские могут в ней победить — не пролив ни капли крови... (Daily Mail, Великобритания)

Безумный подстрекатель Стармер не осознает, что отправка войск на Украину чревата войной с Россией, пишет Daily Mail. В таком конфликте есть опасность посерьезнее ядерного удара, но британские лидеры предпочитают вообще не включать голову, ужасается автор.

Питер Хитченс

Сегодня ядерная война гораздо вероятнее, чем раньше. Через минуту я объясню почему. Однако новоиспеченный подстрекатель сэр Кир Стармер должен отдавать себе в этом отчет.

Сэр Кир в молодости был пацифистом и сторонником мира в холодной войне, однако сейчас всерьез хочет отправить жалкие остатки наших войск на Украину, что тут же станет поводом для войны с Россией.

Открытого размещения в этой стране сил НАТО Москва не потерпит ни при каких обстоятельствах (как США не потерпят китайских войск в Мексике, а мы — российские бомбардировщики в Ирландии). Этому просто не бывать. Не верите? Подождите — сами увидите.

Объятый корчами великодержавного безумия, сэр Кир во всеуслышание читает нотации президенту России Владимиру Путину и пеняет ему, какой он плохой. Интересно, отчего же он до сих пор не отчитал турецкого Путина — страдающего манией величия деспота Реджепа Тайипа Эрдогана — за то, что тот бросил собратьев-социалистов сэра Кира за решетку. Эрдоган пошел на это, потому что они дерзнули бросить ему вызов и могут его победить на честных выборах.

По всей видимости, объективность и общественная совесть, осуждающая любые дурные поступки, кто бы их ни совершал, ныне не в чести. Ведь Турция — член НАТО, несмотря на незаконную оккупацию северного Кипра.

Как бы то ни было, вот в чем вся соль ядерной войны. Если вы видели фильмы “Терминатор”, где она блестяще смоделирована, вы наверняка думаете, что в такой войне водородные бомбы спалят нас всех заживо и превратят наши города в кратеры. Это вполне возможно, однако большинству здравомыслящих мировых лидеров такая перспектива претит. Есть и другой способ использования этих бомб, и он не менее ужасающий, хотя и более... осуществимый, что ли. Он называется “электромагнитный импульс” (ЭМИ).

Вы взрываете свою бомбу высоко над страной-противником, и происходит гигантский выброс энергии. (Ошеломленные британские ученые, впервые столкнувшись с этим на испытаниях в 1950-х годах, назвали это радиовсплеском).

Здания не пострадают. Люди тоже. Но противник тут же откатится назад в начало XIX века. Все электронные приборы перестанут работать. Все современные виды транспорта будут обездвижены. Не будет ни интернета, ни банков, ни современной медицины. Всё остановится — кроме паровозов, воздушных шаров, велосипедов на мускульной тяге и допотопных автомобилей. Водяные насосы перестанут качать. Жизнь, к которой мы привыкли, просто встанет, а ремонт — если он вообще возможен — займет годы.

Русские экспериментировали с этим в 1960-х годах. Они готовятся к удару ЭМИ десятилетиями, и по ним сложнее прицелиться этим оружием, чем по нам, потому что их страна очень обширна. Однажды я побывал в огромном парке паровозов к югу от Москвы — их там бережно хранят на тот случай, если противник применит ЭМИ. Так что русские точно знают, как им ударить самим.

Вне всяких сомнений, наше правительство и военные штабы защищены от ЭМИ. Но все остальные — нет. Наши лидеры вообще включают голову, хотя бы кто-нибудь из них? Понимают ли они вообще, с какими игрушками играют? Какая, спрашивается, причина оправдывает такой великий риск для нашей страны? Неужели этом детском саду нет ни одного взрослого?

Остросюжетная драма... только не ждите, что ЕС “будет мужиком”

Я с превеликим удовольствием посмотрел евродраму “Скрытые активы”, в которой европейская полиция косит под американских полицейских и строит из себя крутых парней. Действие разворачивается в Ирландии и Бельгии — двух моих любимых странах.

Но, как мог бы заметить вице-президент Джей Ди Вэнс, в ЕС есть что-то безнадежно немужественное. Автомобильные погони почти всегда заканчиваются ничем: всякий раз что-то мешает или на сужении дороги вдруг оказывается припаркован фургон.

Вооруженные облавы почти всегда проводятся не в том месте — или вдруг выясняется, что птичка упорхнула. Бельгийцы иногда арестовывают ирландцев. А самого симпатичного героя непременно убивают.

Тем не менее, сериал с Анджелиной Болл в роли детектива-сержанта Эмер Берри довольно неплохо сделан и смотрится свежо — если только поумерить ожидания насчет торжества добра и справедливости.

Опять двадцать пять...

Вчера вечером нашей стране в очередной раз предложили национальный тест на интеллект: наши правители насмехались над нами и всё ждали, когда уже, наконец, мы поймем, что нас водят за нос. Пока что их так и не вывели на чистую воду. Закон обязал нас переставлять все часы так, чтобы они (как ни странно) показывали берлинское время, хотя никто из нас там не живет.

В воскресенье мы и глазом не моргнули, поскольку большинство отдыхает. Но в понедельник утром вся страна пойдет на работу на час раньше. И никто не восстает против этого указа. Представьте, если бы они приняли закон, что мы должны являться на работу на час раньше целых полгода — и так каждый год. Даже наш скудоумный парламент проголосовал бы против.

Любой уважающий себя левый восстал бы против тирании и эксплуатации, а любой уважающий себя правый возмутился бы невыносимым издевательством со стороны государства. Но назовите это экономией в связи с переходом на летнее время (чепуха, потому что продолжительность светлого времени суток не меняется), и миллионы людей охотно подчинятся.