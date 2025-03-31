Приоритеты Пентагона смещены в сторону защиты Тайваня и проблем национальной обороны - СМИ

Вашингтон. 30 марта. ИНТЕРФАКС - Министр обороны США Пит Хегсет назвал приоритетными задачами Пентагона сдерживание Китая от захвата Тайваня и решение проблем, связанных с национальной обороной, сообщила The Washington Post.

Подписанный Хегсетом секретный документ "Временное стратегическое руководство по национальной обороне" был распространен в Пентагоне в середине марта, говорится в сообщении.

"В нем в общих чертах (...) излагается концепция президента Дональда Трампа по подготовке и победе в потенциальной войне против Пекина и защите интересов Соединенных Штатов от угроз в "ближнем зарубежье", в том числе в Гренландии и в районе Панамского канала", - пишет издание.