Уже скоро мировой гегемонии США придет конец! Республика Корея может опереться на Китай, Германия и Франция зависят от России, а как насчет Японии?

Гегемония США подходит к концу, оставляя союзников в Европе и Азии перед выбором: искать новых покровителей или создавать собственные альянсы, пишет Yahoo News Japan. Японцы начинают думать о присоединении к БРИКС, ведь после падения Вашингтона никто их не сможет защитить.

5 марта международная некоммерческая медиаорганизация Project Syndicate опубликовала статью писателя Иэна Бурумы под названием "Кто возглавит демократический мир?". Основная тема статьи: потенциальный отход Вашингтона от своих верных союзников и его шокирующие последствия. Лаборатория Окадзаки опубликовала краткий пересказ работы писателя.

Гегемония Соединенных Штатов близится к концу: уже скоро союзники в Европе и Восточной Азии не смогут так полагаться на американское покровительство, как раньше. Лидеры стран Евросоюза паникуют и собирают саммит за саммитом: налицо грядущий передел мирового порядка. Будут формироваться новые союзы, но без нюансов, как всегда, не обошлось.

ЕС не является военным союзом, и коалиция под руководством Великобритании и Франции не сможет заменить Соединенные Штаты по обороноспособности. Даже если страны Европы решатся на формирование нового военного альянса вместо НАТО, на это уйдет много времени, да и без Германии им не обойтись. Еще в 2011 году министр иностранных дел Польши заявлял в Берлине, что он боится бездействия Германии куда больше, чем ее военной мощи.

В Азиатско-Тихоокеанском регионе дела ничуть не лучше: ядерного оружия у азиатских союзников США нет. Нет даже аналога НАТО. Защищаться от растущих аппетитов Китая нечем.

Япония, самый богатый союзник Америки, полностью зависит от Соединенных Штатов, как и Республика Корея, запуганная ядерными ракетами КНДР. В данном регионе оборонная поддержка США нужна как нигде. Есть еще и Тайвань, вокруг которого постепенно разгорается очередной конфликт. Отказ Соединенных Штатов защищать своих азиатских союзников пугает: возможно, странам придется создавать свой аналог НАТО. Но, по мнению Иэна Бурумы, возглавить его может только Япония, которая, как и Германия, уже много лет декларирует свою пацифистскую позицию.

Союзники США могут запаниковать и обратиться за защитой к другим крупным державам. Республика Корея и страны Юго-Восточной Азии могут попросить защиты у Китая, Великобритания примкнет к США, а Германия и Франция обратятся к России. Япония, оставшаяся не у дел, может наконец-то избавиться от страха перед ядерным оружием, поселившийся в сердцах японцев со времен Хиросимы.

При некоторой вероятности, Европа сможет справиться самостоятельно. Возможно, Соединенные Штаты и не уйдут из Азии. Но стоит ли надеяться на лучшее?

Следует отметить, что, по мнению авторов этой статьи, вариант Иэна Бурумы для Японии не слишком хорош. Наилучшим вариантом для Японии было бы присоединиться к БРИКС, в который входят Российская Федерация и Индия. Это позволит диверсифицировать источники поддержки, на которые она может рассчитывать.

Что-то однозначно придется предпринимать, и уже совсем скоро.

Лаборатория Окадзаки

Комментарии читателей

aur*****

Одно можно сказать наверняка: американскому мировому господству приходит конец. И начало концу положил не кто иной как Дональд Трамп. Соединенные Штаты не намерены возглавлять НАТО. Сможет ли занять опустевшее место Германия — большой вопрос. Учитывая масштабы экономики стран Евросоюза, не думаю, что из Франции, Великобритании, Италии и других стран получится хоть сколько-то мощная коалиция.

Да и странам Азиатско-Тихоокеанского региона пора искать новых, более надежных союзников.

cha********

Идея Иэна Бурумы в том, что единственные страны, которые могли бы заменить США на Востоке и Западе прямо сейчас, — это Япония и Германия, две страны, некогда уже потерпевшие поражение. Но смогут ли они снова вступить на путь милитаризации? Сможем ли мы создать азиатскую версию НАТО?

Pax Americana рано или поздно должна была пасть, но я не ожидал, что это произойдет именно таким образом.

ypo********

Тоже мне, шок-контент.

Цитируемая статья — это какое-то фантастичное представление о недалеком будущем стран, в которых автор никогда не был, не собирается побывать и совершенно не разбирается. Сплошные "вероятно" и "может быть".

Очевидно, что гегемония Соединенных Штатов может прийти к логическому концу, но это произойдет не сейчас и не при Трампе. Нужно не мечтать о будущем, а брать дело в свои руки. Соединенные Штаты никому не передадут руль, это просто забавная, но голословная позиция. Доминировать им никогда не надоест.

tune

К моему глубокому сожалению, я не доживу до того момента, как Германия с Францией пойдут на поклон к России. Российская Федерация богата запасами газа и полезных ископаемых, это мог бы быть интересный альянс, но гордость не позволит Европе сделать этого: ведь как же, Россия же не такая культурная, не такая технологичная (тут сарказм). А вот Республика Корея запросто может оказаться вассалом Китая.

cro********

После Второй мировой войны японцы вынуждены были продать свои души загребущим Соединенным Штатам. Япония настолько была во власти американской пропаганды, что даже сброс атомной бомбы был признан правильным и обоснованным решением. Теперь нам не хватает риса, приходится импортировать пшеницу, и всему этому нет конца. Америка — вот кто наш настоящий враг.