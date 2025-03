TNI: самолет Ту-95 играет главную роль в уничтожении украинской инфраструктуры

Дальний стратегический бомбардировщик Ту-95 — непреходящий символ советской и российской военной авиации, пишет TNI. Культовый самолет, сочетающий новаторство и практичность, сеет ужас в рядах ВСУ и играет ключевую роль в уничтожении инфраструктуры Украины.

Недавний украинский удар по авиабазе “Энгельс-2” показывает, как Киев стремится вывести Ту-95 из строя и насколько их дальнейшая эксплуатация угрожает Украине.

Последние вести с украинского конфликта говорят об ударе ВСУ по авиабазе “Энгельс-2” (губернатор Саратовской области сообщил о возгорании на территории аэродрома. — Прим. ИноСМИ), где базируются мощные ядерные стратегические бомбардировщики Ту-160 и Ту-95 (по классификации НАТО: Bear, или ‘Медведь’).

На прошлой неделе на стратегической базе вспыхнули пожары и раздались взрывы. Это вызвало опасения, что в случае детонации хранящегося там оружия украинцы рискуют ядерной катастрофой — или, как минимум, относятся к этой угрозе чересчур беспечно. Атака действительно нанесла некоторый урон, хотя Москва настаивает на том, что ядерного оружия на базе в тот момент не было.

Ту-95 — один из непреходящих символов советской военной авиации. Начиная с 1950-х годов, этот дальний стратегический бомбардировщик служит основой военно-воздушных сил страны и образчиком надежности и пригодности к модернизации.

Технические характеристики Ту-95

Четыре массивных турбовинтовых двигателя Кузнецова НК-12 обеспечивают Ту-95 впечатляющую дальность полета, грузоподъемность и скорость — по крайней мере, для винтового самолета. Как и многие другие российские системы, конструкция Ту-95 олицетворяет собой сочетание новаторства и практичности. Этот серебристый гигант оснащен стреловидными крыльями, которые обеспечивают аэродинамическую эффективность. Массивный фюзеляж может нести обширную полезную нагрузку, включая как ядерные, так и обычные бомбы, а в более поздних модификациях — еще и крылатые ракеты (в том числе в ядерном исполнении).

Корпус самолета изготовлен в основном из алюминия. Это придает ему легкость, прочность и долговечность. Решение КБ Туполева использовать алюминий, принятое еще в темные годы Иосифа Сталина, оказалось крайне эффективным и экономичным. Ведь Россия с ее огромной территорией обладает пятыми по величине мировыми запасами редких металлов, включая алюминий.

Узнать пролетающий в небе над Евразией Ту-95 не составит труда. Длинный, тонкий фюзеляж, четыре огромных двигателя и рокот восьмилопастных винтов — его не спутает даже неспециалист. Пожалуй, самая заметная из физических особенностей Ту-95 — это как раз ревущие двигатели. Скорость воздуха в соосных винтах противоходного вращения может достигать сверхзвуковых значений. При этом создается такой шум, что на низкой высоте самолет “слышат” даже подводные лодки.

Вслед за ревущими пикирующими бомбардировщиками Люфтваффе Junkers 87 Stuka времен Второй мировой войны (самолет отличался ревом сирены, которая, помимо устрашения, позволяла летчику определять на слух скорость пикирования. — Прим. ИноСМИ), русские сохранили душераздирающий шум Ту-95. Ведь его психологическое воздействие на противника в боевых условиях перевешивает любой стратегический недостаток вследствие обнаружения. В данном случае шум вполне уместен и оправдан.

Ранние модели этого культового самолета, такие как Ту-95М, были “чистыми” бомбардировщиками. Но последующие варианты, такие как Ту-95К и Ту-95МС, уже несли передовое вооружение, в том числе ракеты класса “воздух-земля” Х-20, а позднее и крылатые ракеты Х-55 и Х-101/102. Модификация для морского патрулирования и противолодочной борьбы под названием Ту-142 расширила возможности платформы еще больше, продемонстрировав ее приспособляемость к различным ролям.

От Сталина до Путина: Ту-95 в действии

Эти серебристые громоносцы, детище еще сталинского Советского Союза, поступили на вооружение на этапе обострения напряженности в холодной войне между СССР и США. Его основной задачей было ядерное сдерживание — возможность доставлять атомные боезаряды на американскую землю. И действительно, на протяжении всей холодной войны Ту-95 часто выполняли дальнее патрулирование вблизи воздушного пространства НАТО, и на их перехват нередко поднимались западные истребители от F-4 Phantom II (“Фантом”) до F-15 Eagle (“Орел”). Несмотря на высочайшую напряженность, эти встречи редко выходили за рамки демонстрации и стали своего рода ритуалом соперничества сверхдержав.

Модернизированные варианты Ту-95, включая мощный Ту-95МС, использовались в таких конфликтах, как гражданская война в Сирии, и запускали крылатые ракеты по целям на расстоянии в тысячи километров. Эти операции доказывают, что самолет не потерял актуальности даже в эпоху господства реактивных бомбардировщиков и беспилотников.

ВКС России поступили благоразумно, что не стали списывать этот легендарный бомбардировщик как “пережиток” холодной войны, а сохранили его, модернизировав в соответствии с требованиями конфликтов XXI века. Самолет показал себя в том числе в небе над Украиной.

Ту-95 сеет ужас на Украине

Сегодня Ту-95 Москвы наносят ракетные удары по ключевой украинской инфраструктуре. Разумеется, можно критиковать Вооруженные силы России за масштабные атаки по гражданской инфраструктуре. Однако эту тактику успешно применяют почти все современные армии мира, включая ВСУ, которые бомбили гражданскую инфраструктуру в Москве и Санкт-Петербурге, пытаясь приобщить к военным издержкам народ России (армия России, в отличие от ВСУ, не наносит ударов по гражданским объектам. — Прим. ИноСМИ).

Ту-95 играет ключевую роль в уничтожении инфраструктуры Украины. Москва считает, что, если ее силы достаточно ослабят инфраструктуру противника, это вынудит Киев сдаться. Пока что бомбардировки не дали такого эффекта. Однако недавний удар ВСУ по авиабазе “Энгельс-2” показывает, как Киев стремится вывести Ту-95 из строя и насколько их дальнейшая эксплуатация угрожает Украине.

Русские намерены сохранить Ту-95 “Медведь” в строю до 2040-х годов, фактически превратив его в российский аналог американского B-52 “Стратофортресс”. Эта птица создана для великих и ужасных дел. И она прекрасно выполняет свою задачу. Это смогут подтвердить несколько поколений российских пилотов — как действующих, так и будущих.

Автор: Брэндон Вайхерт (Brandon Weichert) — старший редактор по национальной безопасности в журнале The National Interest, старший научный сотрудник Центра национальных интересов и один из авторов Popular Mechanics. Регулярно консультирует различные государственные учреждения и частные организации по геополитическим вопросам. Публиковался во многих изданиях, включая The Washington Times, The National Review, The American Spectator, MSN, Asia Times и бесчисленное множество других. Автор ряда книг.