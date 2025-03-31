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Военное обозрение

Показаны последствия прилета осколка 120-миллиметровой минометной мины в бронежилет 6Б45 из комплекта «Ратник»

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Источник изображения: topwar.ru

Российский бронежилет 6Б45, входящий в комплект экипировки «Ратник», в очередной раз продемонстрировал свои высокие качества. В Сети опубликованы кадры, на которых запечатлены последствия прилета в бронежилет крупного осколка 120-миллиметровой минометной мины. При этом отмечается, что боец ВС РФ, на котором был надет бронежилет, остался жив.


Осколок не пробил бронеплиту, боец получил ушиб легкого и перелом двух ребер, но остался жив и после лечения в госпитале продолжает выполнять воинский долг в зоне проведения специальной военной операции РФ на Украине

– сообщает автор видео.

Напомним, бронежилет 6Б45 из комплекта экипировки «Ратник» является средством индивидуальной бронезащиты 5А класса. Согласно заявленным характеристикам, он обеспечивает защиту от пуль автомата Калашникова АК-74, АКМ, а также винтовок СВД и М16А2.

Как поясняют разработчики, бронежилеты из комплекта «Ратник» оснащены керамико-композитными бронепанелями из слоя керамической плитки и композитной подложки. Керамика отличается очень высокой твёрдостью при относительно небольшой массе. Керамический внешний слой эффективно разрушает пулю, а армированная композитная подложка удерживает её осколки и осколки керамики.

В стандартной комплектации бронежилет «Ратника» весит чуть больше семи килограммов, что значительно меньше массы его предшественника. Кроме того, существует штурмовая комплектация бронежилета, в которой уровень защиты увеличен до максимального (шестого) класса.

Стоит отметить, что этот бронежилет за время использования заслужил хорошие отзывы военнослужащих ВС РФ, принимающих участие в специальной военной операции на Украине. Известны случаи, когда в нем застревало по три пули, выпущенных из автомата Калашникова.

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Страны
Россия
Украина
Продукция
6Б21 Пермячка
M16
АК-74 "Калашников"
Одежда "Ратник"
Ратник БЭВ
СВД
Система наблюдения "Ратник"
Система поражения "Ратник"
Стрелец
Компании
Концерн Калашников
Минoбороны РФ
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