У Европы головокружение из-за Трампа, и не только по украинскому вопросу (The New York Times, США)

Президент Европейского совета Антониу Кошта, президент Украины Владимир Зеленский и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на саммите ЕС в здании Европейского совета в Брюсселе 6 марта 2025 года.

NYT: Европа жестко сопротивляется попыткам Трампа наладить отношения с Россией

Украинский вопрос вбил клин между Европой и США, пишет NYT. Голова у европейцев идет кругом: Трамп теперь считает их нахлебниками и противниками. Придумали они пока только одно: беззубо огрызаться на любые попытки Штатов наладить отношения с Россией.

Раскол между Европой и США по поводу того, как прекратить конфликт на Украине, обнажает новую дезориентирующую реальность — у альянса большие проблемы.

Если для достижения прогресса в прекращении боевых действий на Украине необходима сплоченность союзников, то на данный момент ее, похоже, мало или совсем нет.

Шквал дипломатических переговоров на этой неделе не способствовал достижению перемирия, не говоря уже о полноценном мире. Он проиллюстрировал растущее напряжение и разногласия между Европой и Соединенными Штатами.

Снова собравшись в Париже, европейские лидеры ясно дали понять, что их приоритет — свободная, демократическая и стабильная Украина, способная противостоять любой дальнейшей агрессии со стороны России. "Мы должны дать Украине самую сильную переговорную позицию для прочного и долгосрочного мира", — заявил в минувший четверг президент Франции Эммануэль Макрон.

Тем временем администрация Дональда Трампа продолжает наводить суету, чтобы как можно быстрее и на максимально выгодных для США экономических условиях закончить трехлетний военный конфликт. Эти условия включают возобновление отношений с Россией и существенную компенсацию от Украины, которая, как считается, оказалась недостаточно благодарной за американскую поддержку.

В результате союзники, если они таковыми еще остаются, разошлись, как в море корабли. Президент Трамп уже готов наградить Владимира Путина за вторжение на Украину, в то время как для европейцев такой расклад категорически не приемлем.

На встрече в Эр-Рияде, где США выступали посредниками, соглашение о прекращении боевых действий в Черном море достигнуто без какого-либо европейского присутствия. Сразу стало не совсем ясно, как скоро начнут реализовывать это соглашение, если вообще начнут.

Администрация Трампа и Кремль предложили три варианта, и главное условие Москвы — снятие всех экономических санкций. Такой шаг реален лишь при единогласном европейском решении, но пока что со стороны Европы мы наблюдаем лишь жесткое сопротивление.

В Париже европейские лидеры собрались уже без представителей со стороны американских официальных лиц. На повестке стоял ключевой вопрос, как в конечном итоге отправить "силы поддержки" для укрепления перемирия на любых украинских условиях. Но так называемая "коалиция желающих" стала больше походить на коалицию "нежелающих". Так и не прозвучал ответ, какие страны будут участвовать и где конкретно они собираются размещать свои войска. Москва предупредила о прямом военном столкновении России и НАТО, если подобное случится.

После этого президент Украины Владимир Зеленский, присутствовавший на встрече, заявил, что "никто не собирается отдавать нашу территорию Путину". Это, добавил он, "наша общая позиция — по крайней мере, присутствующих сегодня". США же считают, что мир без территориальных уступок со стороны Украины невозможен.

Разногласия между Европой и Вашингтоном гораздо глубже, чем споры по поводу Украины. У Европы головокружение. Пока неясно, превратилась ли она для Трампа в стратегического и идеологического соперника. Такой тектонический сдвиг навсегда изменил бы мир. Или же президент США просто хочет, чтобы Европа взяла на себя обязанности по обороне. Последний факт может обернуться жестоким шоком, но, скорее всего, это неизбежно и реализуемо.

"Реконструкция, которую требует Трамп, сейчас ощущается, скорее, как конец альянса", — сказал специальный советник парижской исследовательской организации Института Монтеня Мишель Дюкло. "Больше нет даже видимости равноправных отношений", — добавил он.

Основой альянса уже давно является статья 5 учредительного договора НАТО, в которой говорится, что "вооруженное нападение на одно или несколько" государств-членов "будет рассматриваться как акт насилия в отношении всех". При необходимости сохраняется право отвечать "применением вооруженной силы". Однако эта клятва теперь кажется более шаткой, чем несколько месяцев назад.

Трамп давно жаловался, что США тратят слишком много денег на безопасность Европы, и обещал заставить европейские страны увеличить свои военные бюджеты. Это уже началось, но не ради его удовлетворения. Поскольку холодная война давно позади, президент США пригрозил, что не будет защищать союзников по НАТО, которые не платят. Во время второго срока угрозы лишь усилились.

Это привело ко всеобщему беспокойству. Франция готовится рассылать "руководство по выживанию" каждому домохозяйству, чтобы помочь гражданам подготовиться к угрозам, в том числе к вооруженному конфликту на французской земле.

В то же время Макрон объявил о планах по модернизации авиабазы на сумму 2,1 миллиарда долларов. ​​Планируется разместить там истребители Dassault Rafale следующего поколения, способные доставлять гиперзвуковые ядерные ракеты.

"Становится всё более очевидным, что команда Дональда Трампа рассматривает Европу как паразитического союзника-нахлебника, а ее либеральные демократии — как политических и идеологических противников", — заявила глава парижского офиса Европейского совета по международным отношениям Селия Белин. "Всё это настолько противоречит всему тому, за что выступали Соединенные Штаты, что мы обязаны задаться вопросом: может ли Америка действительно склониться в эту сторону?" — рассуждает эксперт.

США уже давно перестали быть идеей, мы теперь полноценная нация. Трамп же хочет впечатлить нас выворачиванием наизнанку всех наших альянсов и ценностей. Он уже начал разваливать Европейский союз изнутри. Он называет его альянсом стран, который создали, чтобы Америка тренировалась для роли "вертухая", но при этом восхищается нелиберальной националистической Венгрией.

И вот, согласно информации, просочившейся из закрытого чата высшего руководства страны в мессенджера Signal, министр обороны США Пит Хегсет называет европейских нахлебников "ЖАЛКИМИ". Следом из Вашингтона зазвучали пренебрежительные комментарии в адрес Европы. После таких новостей американская стратегия по развалу Евросоюза уже больше не кажется чем-то чересчур надуманным.

Национализм и консервативные ценности Путина, похоже, привлекают Дональда Трампа сильнее, чем любая либерально-демократическая идеология. Немудрено, что именно на такие страны обрушился с критикой вице-президент США Джей Ди Вэнс в своей мюнхенской речи и обвинил европейские страны в том, что они якобы отказываются прислушиваться к собственным избирателям.

"Похоже, грядут глобальные перемены", — высказался в Палате лордов экс-посол Великобритании в США сэр Дэвид Мэннинг. Он намекнул на серьезные трудности в обмене разведданными, потому что в администрации Трампа появились люди, которые стремятся любыми способами "ублажить Москву". "Это не наши ценности", — заключил дипломат.

Администрация Трампа, в свою очередь, заявляет, что у них есть все мандаты на противодействие леворадикальной повестке и на восстановление отношений с Москвой. Всё это должно в итоге положить конец кровопролитному украинскому конфликту, который развязала Россия (...и часовню тоже мы развалили. — Прим. ИноСМИ).

Учитывая европейские разногласия и сокращение бюджетов, континенту будет непросто преодолеть зависимость от американской военной мощи. Реальные сроки перевооружения в таких условиях — это период от пяти до 10 лет. Перевооружение той же Германии изменило бы облик всей Европы, и Москве пришлось бы с этим считаться (воистину, поскреби либерального журналиста — из него тут же полезет патентованный фашист. — Прим. ИноСМИ).

Однако для большинства европейцев идея сотрудничать с Америкой, превратившейся в противника, кажется чем-то немыслимым. Будь то ближайшие переговоры по мирному урегулированию на Украине или долгосрочные цели, связанные с ограничением влияния авторитарных режимов Анкары и Пекина.

По мнению профессора международных отношений Гарвардского университета Стивена Уолта, администрация Трампа в своей модели управления неизменно придерживается правила сильной руки. "Сначала они подчинили судей, потом университеты, дальше прессу, следом адвокатов — нет такого правила, которое не захотел бы нарушить Дональд Трамп", — делится профессор.

Разумеется, никто не знает, каковы конечные намерения Трампа, но тревожные настроения в Европе нарастают. Селия Белин уверена, что попытки ослабить политику "сдержек и противовесов" внутри США неминуемо распространятся на другие страны. По ее мнению, американский президент обязательно попытается повторить это вовне, не считаясь с какими-либо законами или ценностями.

"В его руках сосредоточена сила, способная разорвать любые механизмы влияния, в том числе 5 статью НАТО, — продолжает Белин. — В мире Трампа важны лишь власть и выгода. Ну а у Европы остается на выбор одно из двух: или наконец-то показать зубы, или смиренно дать ему всё, что он пожелает".

По украинскому вопросу Европа, похоже, и правда полна решимости показать зубы, чтобы не дарить Путину победу, которая рассматривается как угроза всему континенту (показательная демонстрация вставной челюсти в стакане с водой гарантированно отвратит любого от мысли приближаться к старушке-Европе. — Прим. ИноСМИ). Но на фоне этого отчетливо видна европейская дезориентация. "Единственная надежда — это американский народ", — заключил Мишель Дюкло.

Автор: Роджер Коэн (Roger Cohen).