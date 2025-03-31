Washington Post: проект сделки по недрам выглядит так, как будто Украина проиграла США войну

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Предложенная американской администрацией новая редакция проекта сделки по украинским природным ресурсам выглядит так, как будто Украина проиграла США войну, была захвачена и теперь вынуждена бессрочно выплачивать репарации. Об этом пишет газета Washington Post со ссылкой на неназываемого высокопоставленного украинского чиновника.

Украинский чиновник сетует, что представленный американской стороной проект документа вызывает у Киева обеспокоенность, поскольку, по мнению украинских властей, он фактически «переквалифицирует предоставленные ранее Вашингтоном гранты как займы». Кроме того, проект соглашения в целом сформулирован как «способ для Украины возместить США потраченные средства».

По мнению американского издания, Украина «почти наверняка» не сможет принять предложенные администрацией Трампа условия по «ресурсной сделке», поскольку они крайне жесткие в отношении Киева. Согласно предложенным командой Трампа условиям, фонд, куда предположительно будут поступать доходы от продажи украинских ресурсов и инфраструктурных проектов, будет зарегистрирован в американском штате Делавэр под названием «Инвестиционный фонд реконструкции Соединенных Штатов и Украины».

В случае, если документ будет подписан, украинское руководство в 45-дневный срок будет обязано составить список уже лицензированных ресурсных проектов. При этом американские эксперты небезосновательно полагают, что в случае отказа на украинские власти может быть оказано давление.