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Военное обозрение

«Сотни тысяч выстрелов на ствол»: раскрыты детали китайского многоствольного рельсотрона Metal Storm

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Источник изображения: topwar.ru

Китайская оборонка работает над созданием сверхскорострельного рельсотрона Metal Storm, способной создать перед воздушными целями буквально заграждение из металла.

КНР разрабатывает изделие, которое может стать самым мощным в мире пулемётом, предназначенным для борьбы с гиперзвуковым оружием

- говорится в западной прессе.

Как указывается, по своей боевой мощи новая система превзойдёт комплекс ближнего боя Phalanx ВМС США. Её разработку ведут специалисты из Северного университета КНР, пытаясь вывести на уровень технологической зрелости продукт, представляющий собой значительный скачок в огневой мощи в интересах как сухопутных войск, так и флота.

Metal Storm обеспечивает беспрецедентную скорострельность до 450 тыс. выстрелов в минуту на ствол

- раскрывают детали о новом оружии в прессе.

Темп огня, составляющий сотни тысяч выстрелов, достигается за счёт использования электромагнитной катушки. На отстрел одного боеприпаса уходит всего 17,5 микросекунд. Несмотря на свои миниатюрные размеры, он оснащается датчиками и чипами для передачи данных. Они позволяют в режиме реального времени отслеживать как траекторию и скорость цели, так и эффективность огня. Для борьбы с перегревом используются автоматически заменяемые стволы.

Metal Storm позволяет осуществлять «бюджетный» перехват высокоскоростных целей, в том числе гиперзвуковых угроз

- полагают в западной прессе.

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
США
Продукция
Metal Storm
Phalanx CIWS
Проекты
ГЗЛА
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