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Военное обозрение

Итоги саммита в Париже: Украина получает доступ к разведданным со спутников ЕС и складам с боеприпасами

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Источник изображения: topwar.ru

Киев получит расширенный доступ к разведданным со спутников ЕС, а также к складам с боеприпасами. Об этом рассказала потерявший легитимность президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, соответствующие договоренности был достигнуты на саммите «коалиции желающих» в Париже.

Укрепление Украины, давление на Россию ради мира, согласование совместных шагов безопасности – именно эти темы были главными на встрече в Париже европейских лидеров. Европа точно умеет себя защищать, и мы вместе работаем, чтобы гарантировать нашему государству и всем европейским народам больше безопасности

– заявил Зеленский.

Он добавил, что европейские партнеры Киева приняли конкретные решения о выделении новых пакетов военной помощи Украине.

В частности, Франция подготовила оборонный пакет объемом два миллиарда евро

– подчеркнул глава киевского режима.

Напомним, вопрос о получении Украиной разведданных со спутников ЕС приобрел особую актуальность на фоне наметившегося потепления в российско-американских отношениях. После начала соответствующих консультаций между Москвой и Вашингтоном США на короткое время перестали предоставлять Украине разведывательные данные со своих спутников.

Однако через несколько дней Вашингтон продолжил удовлетворение соответствующих потребностей Киева. Но на Украине теперь опасаются, что США могут в любой момент пересмотреть это решение.

Добавим, что ЕС в последнее время регулярно заявляет о готовности взять на себя бремя финансирования Украины. При этом эксперты сомневается, что эта ноша окажется Европе, что называется, по себе.

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