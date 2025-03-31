В Индии стартовало российско-индийское военно-морское учение «Индра Нэви – 2025»

В порту Ченнаи прошла торжественная церемония в честь начала российско-индийских военно-морских учений «Индра Нэви – 2025», сообщили 29 марта в Минобороны РФ.

Церемония прошла на борту эскадренного миноносца «Рана» Военно-морских сил (ВМС) Индии. Участие в ней приняли дипломаты российского посольства в Индии, представители ВМС принимающей стороны, а также экипажи боевых кораблей стран-участниц.

Программа учений включает береговой и морской этапы. На берегу командиры кораблей детально обсудят взаимодействие и координацию действий в море. Помимо этого, предусмотрены взаимные посещения экипажей на корабли и спортивные мероприятия. Уточняется, что морская часть, запланированная на 31 марта, пройдет в акватории Бенгальского залива.

Капитан I ранга Алексей Анциферов, возглавляющий отряд кораблей ВМФ России, подчеркнул, что предстоящие учения станут возможностью проверить готовность к совместной работе и решению задач в море. Он отметил, что данные учения не только позволят военно-морским силам России и Индии обменяться опытом, но и укрепят стратегическое партнерство двух стран.

В Минобороны рассказали 20 марта о проведенных в Аравийском море совместных учениях типа PASSEX «Аравийский муссон» между отрядом кораблей флота России и ВМС Пакистана. Корабли двух стран отработали задачи тактического маневрирования и отразили условные атаки безэкипажных катеров «противника». Кроме того, моряки провели учение по противовоздушной обороне (ПВО), в ходе которого пакистанские истребители и патрульные самолеты имитировали пуски противокорабельных ракет.