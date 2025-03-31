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Интерфакс-АВН

Германия и Латвия поддерживают тесное партнерство по Украине - будущий канцлер ФРГ

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Вооруженные силы Латвии
Вооруженные силы Латвии.
Источник изображения: @ mil.in.ua

Берлин. 29 марта. ИНТЕРФАКС - Партнерство между Германией и Латвией в рамках НАТО и ЕС имеет больше значение в деле поддержки Украины, заявил будущий канцлер ФРГ Фридрих Мерц по итогам беседы с премьер-министром Латвии Эвикой Силиней.

"Состоялся важный обмен мнениями с премьер-министром Латвии Эвикой Силиней. Германия и Латвия поддерживают тесное партнерство в НАТО и ЕС", - написал Мерц в соцсети Х.

По его словам, "тесное партнерство между Германией и Латвией имеет решающее значение для укрепления НАТО и поддержки Украины".

Мерц добавил: "Мы должны, наконец, действовать и превратить слова в действия, (...), Европа не должна медлить!"

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