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ТАСС

NASA: сотрудничество США и РФ на МКС проходит гладко и в профессиональном ключе

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МКС
МКС.
Источник изображения: NASA

При этом в NASA оставили без ответа вопрос о возможности развития сотрудничества между двумя странами, в том числе с целью осуществления полетов на Марс

ВАШИНГТОН, 28 марта. /ТАСС/. Сотрудничество США и России на Международной космической станции (МКС) проходит гладко, в безопасном и профессиональном ключе. Об этом ТАСС заявил представитель Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

"NASA, Роскосмос и другие наши международные партнеры остаются сосредоточенными на безопасной и профессиональной эксплуатации Международной космической станции на низкой околоземной орбите. Сотрудничество на МКС проходит гладко, как и на протяжении почти 25 лет непрерывного присутствия наших совместных экипажей", - отметили в американском космическом ведомстве.

При этом в NASA оставили без ответа вопрос о возможности развития сотрудничества между двумя странами, в том числе с целью осуществления полетов на Марс.

Роскосмос и NASA осуществляют перекрестные полеты по программе МКС. Так, ряд американских астронавтов летают на МКС на кораблях "Союз", а некоторые космонавты РФ - на американских кораблях Crew Dragon. Начальник Центра подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина (входит в Роскосмос) Максим Харламов в январе сообщал ТАСС о продлении программы перекрестных полетов к МКС до 2026 года включительно. 

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