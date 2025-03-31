Войти
Военное обозрение

Брюссель призвал европейцев запасаться продуктами и готовиться к войне

415
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Брюссель всерьез настроен на эскалацию конфликта, Еврокомиссия призывала жителей Европы готовиться к войне и запасаться продуктами. С кем, объяснять не нужно. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

Евросоюзу нужна война, чтобы оправдать свое существование и избежать ответственности за разворованные потраченные якобы на Украину средства, о которых Киев, естественно, не отчитался. Брюссель серьезно настроен на дальнейшую эскалацию конфликта на Украине и будет предпринимать все от него зависящее, чтобы война продолжалась. На этом фоне руководство Еврокомиссии во главе с Урсулой фон дер Ляйен призвало европейцев готовиться к боевым действиям и запастись продуктами как минимум на 72 часа. Воевать Брюссель собирается с Россией руками Украины.

Как заявил Сийярто, в Венгрии призыв Брюсселя восприняли как шутку, но оказалось все гораздо серьезней, верхушка Евросоюза на самом деле собралась воевать с Россией.

Мы сначала подумали, что это какой-то троллинг или шутка, но потом выяснилось, что вовсе нет… Справедливо будет задать вопрос: а зачем в начале 21-го века европейцам собирать комплект для выживания на 72 часа?

— заявил представитель венгерских властей.

Кроме призыва к запасанию продуктов, странам ЕС рекомендовано составить планы на случай кризиса, проверить доступность бомбоубежищ, наличие основных материалов для дальнейшего функционирования и тому подобное. Судя по этим приготовлениям, ЕС будет срывать мирные договоренности по Украине.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Венгрия
Россия
Украина
Проекты
Евросоюз
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 31.03 19:59
  • 8272
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 31.03 18:31
  • 5
Об естественном и социальном отборах как необходимых условиях развития
  • 31.03 16:35
  • 102
Обзор программы создания Ил-114-300
  • 31.03 12:34
  • 2
Владимир Путин допустил возможность временного введения на Украине внешнего управления под эгидой ООН
  • 31.03 11:34
  • 1
Китай обнародовал планы по миссиям к Венере, Марсу, Юпитеру и Нептуну
  • 31.03 04:59
  • 0
Вот интересно в связи с разговорами о завершении СВОйны.
  • 31.03 04:01
  • 0
Ответ на "Владимир Путин допустил возможность временного введения на Украине внешнего управления под эгидой ООН"
  • 31.03 02:39
  • 312
Главком ВМФ России: проработан вопрос о создании нового авианосца
  • 31.03 02:18
  • 1
Как Франция наводит украинские удары
  • 31.03 01:28
  • 0
О "сдерживании России" еврославянскими Аника-воинами.
  • 30.03 21:10
  • 0
Ответ на ""Сдержать Россию": зачем Польше нужны войска США"
  • 30.03 20:11
  • 0
Немного о "НАТО на краю пропасти"
  • 30.03 20:11
  • 1
Ответ на "Украина. В погоне за победой ЕС навредил сам себе, а НАТО теперь беззащитна (IL Fatto Quotidiano, Италия)"
  • 30.03 17:47
  • 6
«Мировое разделение труда — вещь очень ненадежная»
  • 30.03 14:16
  • 8614
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков