Источник изображения: topwar.ru

Брюссель всерьез настроен на эскалацию конфликта, Еврокомиссия призывала жителей Европы готовиться к войне и запасаться продуктами. С кем, объяснять не нужно. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

Евросоюзу нужна война, чтобы оправдать свое существование и избежать ответственности за разворованные потраченные якобы на Украину средства, о которых Киев, естественно, не отчитался. Брюссель серьезно настроен на дальнейшую эскалацию конфликта на Украине и будет предпринимать все от него зависящее, чтобы война продолжалась. На этом фоне руководство Еврокомиссии во главе с Урсулой фон дер Ляйен призвало европейцев готовиться к боевым действиям и запастись продуктами как минимум на 72 часа. Воевать Брюссель собирается с Россией руками Украины.

Как заявил Сийярто, в Венгрии призыв Брюсселя восприняли как шутку, но оказалось все гораздо серьезней, верхушка Евросоюза на самом деле собралась воевать с Россией.

Мы сначала подумали, что это какой-то троллинг или шутка, но потом выяснилось, что вовсе нет… Справедливо будет задать вопрос: а зачем в начале 21-го века европейцам собирать комплект для выживания на 72 часа?

— заявил представитель венгерских властей.

Кроме призыва к запасанию продуктов, странам ЕС рекомендовано составить планы на случай кризиса, проверить доступность бомбоубежищ, наличие основных материалов для дальнейшего функционирования и тому подобное. Судя по этим приготовлениям, ЕС будет срывать мирные договоренности по Украине.