"Коалиция желающих" воевать? Как Макрон раздувает конфликт вокруг Украины - Мнения ТАСС

Андрей Низамутдинов — о прошедшем в Париже саммите и о том, почему французский лидер поддерживает Киев

Пока США пытаются продвинуться к мирному урегулированию конфликта вокруг Украины, президент Франции Эмманюэль Макрон вместе с британским премьером Киром Стармером изо всех сил старается этот конфликт продлить и раздуть еще больше прежнего. Это свое стремление он ясно продемонстрировал в ходе парижского саммита "коалиции желающих".

Желающие воевать

Если бы французский президент и впрямь стремился к миру на Украине, то, руководствуясь здравым смыслом, он должен был бы поддержать инициативы США в этом направлении, в том числе и достигнутые на консультациях в Эр-Рияде договоренности об "энергетическом перемирии" и восстановлении судоходства в Черном море. Вместо этого он поспешил обвинить Россию в нечестной игре и попытках тянуть время, а заодно объявил о новом пакете военной помощи Киеву на €2 млрд и пообещал, что санкционное давление на Москву будет продолжаться.

Но главным стал вопрос об отправке европейских войск на Украину. Как пояснил Макрон по итогам саммита, речь идет о неких "силах поддержки", которые "не будут представлять собой миротворческие силы и не заменят военных на линии соприкосновения, они не будут замещать украинские вооруженные силы". "Но эти силы будут присутствовать в определенных стратегических местах, которые будут определены вместе с украинцами", — уточнил французский президент, добавив, что рассматриваются варианты отправки на Украину "морских, воздушных и наземных сил".

Кстати, участвовавший в саммите Владимир Зеленский на итоговой пресс-конференции прямо заявил, что миротворцы его не устроят: "Мы не хотим просто присутствия ОБСЕ. Это не гарантия безопасности, у них свои функции, но у них нет соответствующего мандата как у войскового контингента". А нужны киевскому режиму иностранные войска, которые будут его защищать: "Мы говорили про контингент, войсковой контингент. Про их присутствие и нашу защиту. И присутствие стран — наших партнеров в море, на небе и на земле".

Таким образом, и Макрон, и Зеленский ясно подтвердили, что главная цель "коалиции желающих" — продолжение военных действий. Об этом же прямо и недвусмысленно заявил и британский премьер: "Чтобы поддержать мирный процесс и Украину, необходимо усилить давление на Россию. <…> В первую очередь это означает усиление военного давления, поэтому министр обороны [Великобритании Джон Хили] будет председательствовать на следующей встрече контактной группы по обороне Украины 11 апреля, чтобы добиться выделения дополнительной военной помощи и обеспечить Украине возможность продолжать воевать". Яснее уже и не скажешь.

К самоубийству не готовы

Однако среди участников саммита немало нашлось и тех, кто понял, насколько самоубийственной может оказаться отправка европейских войск на Украину, и услышал неоднократные предупреждения России о том, что появление таких войск на Украине будет означать прямое вступление Европы в конфликт — со всеми вытекающими отсюда последствиями. На серьезность этих российских предостережений указали, в частности, премьер-министр Италия Джорджа Мелони и президент Кипра Никос Христодулидис. Они, как и польский премьер Дональд Туск и врио президента Румынии Илие Боложан, исключили возможность участия своих военных в миссии на Украине. Чешский премьер Петр Фиала назвал дебаты об отправке миротворцев "преждевременными", а глава правительства Греции Кириакос Мицотакис отметил, что дискуссия на эту тему "может в некотором плане вести к расколу и не позволяет сосредоточиться на главном, а именно на том, как нам добиться, чтобы война скорее завершилась".

На этом фоне французскому президенту пришлось признать, что участникам саммита "не удалось достичь единства" по поводу отправки войск на Украину: "Одни не имеют возможности, другим мешает политический контекст". Впрочем, по словам Макрона, Парижу и Лондону "и не требуется единство" для осуществления их воинственных планов: "силы поддержки" будут представлены "несколькими странами". "Мы с премьер-министром Великобритании дадим мандат главам наших генштабов, чтобы французско-британская команда была направлена на Украину в ближайшие несколько дней", — заявил Макрон, пояснив, что этим представителям предстоит заняться уточнением формата взаимодействия с украинской армией.

Что же касается российских предупреждений, то их французский президент открыто проигнорировал: "Идея заключается в том, что мы соблюдаем международное право, и не России решать, что будет происходить на украинской территории. Так что это уже решенный вопрос, и мы собираемся двигаться вперед и работать над ним. И силы поддержки действительно будут развернуты с участием нескольких европейских стран".

В роли поджигателя

Рассуждения Макрона о международном праве выглядят, мягко говоря, странными, ведь ни у Франции, ни у Великобритании, ни у Евросоюза нет мандата ООН на отправку войск на Украину. Но это французского президента не смущает — для него "вопрос решен".

Зеленский в интервью Le Figaro накануне саммита "коалиции желающих" заявил, что на продолжение конфликта его мотивирует "ненависть к русским". А какие мотивы движут Макроном? Один из главных, как представляется, — это старая формула noblesse oblige — положение обязывает. Французский президент слишком многое поставил на карту, слишком тесно связал свою политическую судьбу с судьбой киевского режима. Его проигрыш будет и личным проигрышем Макрона, ударом по его репутации. Не забудем и тот факт, что за Макроном стоят финансово-промышленные круги, которые вложили в Украину изрядные деньги, а это даже важнее репутации. Ну и плюс личные амбиции: раз уж не удалось ничего хорошего сделать внутри страны, так хотя бы выступить в роли пламенного борца за свободу и демократию на международной арене. Вот только роль на самом деле совсем другая — не освободителя, а поджигателя войны.

Вот, кстати, и подтверждение: утром 28 марта, то есть буквально на следующий день после парижского саммита, ВСУ, поддерживать которые своими военными собрался Макрон, нанесли двойной удар по газоизмерительной станции "Суджа", в результате энергетический объект фактически уничтожен. Впрочем, интуиция подсказывает, что это грубое нарушение "энергетического перемирия" французский президент предпочтет не заметить.

Андрей Низамутдинов

Обозреватель ТАСС