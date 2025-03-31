Европейские силы поддержки Украины будут сформированы в течение трех-четырех недель, заявил Эммануэль Макрон (Financial Times, Великобритания)

FT: Европа завершит подготовку сил поддержки Украины в течение ближайшего месяца

Европа сформирует армию для поддержки Украины после мирного урегулирования в течение месяца, пишет FT. А Франция и Великобритания отправят своих военных в Киев для разработки конкретных планов. Однако без поддержки США вряд ли что-то получится, хватит "стегать палую лошадь", смеются читатели.

Кристофер Миллер

Генри Фой

Лейла Аббуд (Leila Abboud), Адриенн Класа (Adrienne Klasa)

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что так называемые европейские силы безопасности для поддержки Украины после мирного урегулирования будут сформированы в течение ближайшего месяца, а Франция и Великобритания отправят своих военных в Киев для разработки конкретных планов.

"Думаю, в течение трех-четырех недель мы решим эти два вопроса: структура украинской армии и сил поддержки, а также весьма конкретный план действий со всеми потребностями и составом участников", — заявил Макрон в четверг, приняв у себя президента Украины Владимира Зеленского и представителей более 30 стран, включая Великобританию, из так называемой "коалиции желающих", поддерживающей Киев.

Франция и Великобритания координируют усилия по развертыванию на Украине европейских сил для обеспечения безопасности важнейших объектов (включая города, порты и официальные здания) в качестве сдерживающего фактора против будущей российской агрессии.

Однако коалиция поумерила свой пыл за последние недели на фоне разногласий между странами ЕС, усугубившихся после отказа президента США Дональда Трампа гарантировать помощь США в разведке и логистике.

Премьер-министр Великобритании сэр Кир Стармер сказал, что на этой неделе Лондон принял у себя "более 200 военных стратегов из 30 стран", и что страны озвучивают предложения по всему, "от логистики и командования и управления до развертывания на суше, в воздухе и на море".

"Вся Европа мобилизуется ради мирного процесса — в масштабах, невиданных десятилетиями", — подчеркнул он.

Некоторые страны (например, Дания и страны Прибалтики), согласились участвовать, однако многие другие (например, Польша и Греция) направлять войска и военную технику не желают — особенно если США не окажут поддержки.

"Французские и британские военные отправятся туда, чтобы украинцы могли точно перечислить, что им нужно и на каких объектах они хотят их разместить, — пояснил Макрон. — Ничто не исключается заведомо, поскольку рассматриваются возможности на море, в воздухе и на земле".

Зеленский призвал своих европейских союзников поторапливаться: "Нам нужен четкий план, с которым мы все согласимся и начнем реализовывать".

"Очевидно, что сила и численность украинской армии всегда будет ключевой гарантией нашей безопасности. Мы должны строить все вокруг этого — наши вооруженные силы, их оснащение, их технологии, их эффективность — это фундамент", — добавил он.

Парижская встреча была отмечена нервозностью во всем блоке из-за прекращения огня в Черном море. Оно было заключено при посредничестве США, однако Россия еще не выполнила его условий.

"Сегодня в Париже мы сошлись на том, что русские, совершенно очевидно, тянут время, — сказал Стармер. — У нас у всех сложилось впечатление, что Россия играет в игры и что Путин взялся за старое".

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что санкции блока против России останутся в силе до тех пор, пока на Украине не наступит "справедливый и прочный мир". Она также добавила, что ЕС поторопится с выплатой Украине своей части кредита в размере 50 миллиардов евро, чтобы Киев смог приобрести необходимое оружие.

После того, как Вашингтон ненадолго приостановил военную помощь и обмен разведданными, Киев одобрил предложение США о прекращении огня сроком на 30 дней, однако президент России Владимир Путин его отверг. Вместо этого Москва пообещала приостановить атаки на энергетическую инфраструктуру Украины на те же 30 дней и прекратить боевые действия в Черном море — но лишь после того, как Запад снимет санкции с ряда российских банков.

Макрон и Зеленский парировали, что снимать санкции преждевременно. Они также предположили, что Москва ведет переговоры недобросовестно, хотя и старались не критиковать Трампа.

Макрон в среду заявил, что европейские силы ответят, если Россия на них нападет. "Если на украинской земле снова произойдет всеобщая агрессия и эти армии, по сути, подвергнутся нападению, то тогда будет задействована наша обычная структура взаимодействия. Задача наших солдат — отреагировать на конфликтную ситуацию, ответить на нее".

Однако некоторые лидеры, включая итальянского премьера Джорджу Мелони, отказались от отправки войск на Украину, назвав обсуждение "неуместным". Страны на восточном фланге также опасаются отправлять своих солдат, если не смогут заручиться защитой союзников по НАТО.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что "на данном этапе даже нет уверенности, состоятся ли дискуссии в принципе, какого они будут рода и будут ли обсуждаться международные войска.

Он повторил, что гарантии безопасности США "имеют решающее значение", поскольку Вашингтон ощущает "совместную ответственность с нами за безопасность Украины и за мир и безопасность в Европе".

Однако Франция намекнула, что готова направить войска на Украину даже без поддержки США, подчеркнув, что Европе необходимо обеспечить собственную безопасность.

"Мы должны надеяться на лучшее и готовиться к худшему, — сказал Макрон. — И поэтому я хочу, чтобы американцы оставались на нашей стороне и чтобы они оказали реальную поддержку и приняли во всем этом активное участие. Но мы должны подготовиться к ситуации, когда значение их поддержки снизится".

Статья написана при участии Анн-Сильвен Шассани из Берлина, Элени Варвициоти из Афин и Люси Фишер из Лондона

Комментарии читателей

Artifice

Сущий авантюризм со стороны Макрона и Стармера. "Коалиция нежелающих" стала такой стыдобой, что лакейские СМИ теперь величают ее "коалицией силы ради мира".

Really Fun Time

Как же я горд, что Макрон и Стармер отправляют "силы поддержки" на защиту ресурсных и энергетических интересов Трампа на Украине! До чего ловко придумано!

No 1 optimist

Мой сын служит в армии, и я не хочу, чтобы моего мальчика и будущего отца семейства отправили на Украину. Без поддержки США это миссия самоубийц.

Accazzo

Надо пригласить в ЕС Индию. Убьем сразу двух зайцев: и демографию наладим, и отношения с Россией тоже.

Mutant Algo

Макрон весь деревянный и говорит чужим голосом, будто на прослушивании для студенческого театра — причем знает заранее, что роли он не получит.

Risk strategies

Почему Макрон со Стармером стегают палую лошадь?

N

Ничему Европа не учится: опять пушки вместо масла. Что ж, результат известен наперед.

WinniePooh2022

То есть французы перестанут покупать российский газ? Или это тоже "даже не обсуждается"?

Da lad

Все равно эти подстрекатели долго не продержатся!