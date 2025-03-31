На истребителях F-16 ВВС Турции используются планшеты для управления оружием местного производства

Источник изображения: topwar.ru

ВВС Турции начали использовать планшетные компьютеры, установленные в кабинах истребителей F-16, чтобы обеспечить быструю интеграцию нового оружия, разработанного собственными силами. Возможно, что турки «подглядели» это решение на Украине.

Анкара разработала для модернизированных F-16C/D Block 40 собственную систему управления огнём, получившую обозначение UBAS, которая использует программное обеспечение местного производства. Интерфейс UBAS отражается на планшете, позволяя управлять оружием, таким как дальнобойные крылатые ракеты SOM-J.

Источник изображения: topwar.ru

Кабина F-16 ВВС Турции, оснащённая планшетом

В то же время у лётчика на коленях лежит ещё один планшет, который становится всё более распространённым, дополняя информацию, получаемую через бортовые системы, и помогая отказаться от громоздких бумажных журналов в кабине.

Ранее этим путём пошли на Украине, адаптируя существующие авиационные платформы к новому вооружению, что позволило самолётам советской эпохи (МиГ-29, Су-27) применять западное оружие класса «воздух-земля».

Источник изображения: topwar.ru

Кабина Су-27 ВСУ, оснащённая планшетом

Работая с украинцами, мы смогли взять много западного оружия и заставить его работать на их самолётах, где оно, по сути, управляется лётчиком с помощью iPad. И они [ВСУ] используют его [новое оружие] в боевых условиях примерно через неделю после того, как мы его передадим

- заявил в прошлом году заместитель министра обороны США по МТО Уильям Лаплант.