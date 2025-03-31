Военкор: ВМФ РФ не выработал защиту от морских дронов и поэтому почти не участвует в СВО

Источник изображения: topwar.ru

В первые месяцы спецоперации российские военные для нанесения ударов по объектам ВСУ активно задействовали корабли Черноморского флота ВМФ России. Однако ситуация резко изменилась после того, как украинцы атаковали 14 апреля флагманский крейсер ЧФ «Москва».

Украинские власти объявили, что их войска нанесли по крейсеру удар двумя противокорабельными ракетами Р-360 «Нептун» и повредили его, после чего корабль загорелся. Министерство обороны США позже подтвердило это, а Россия сообщила, что корабль затонул в штормовом море после того, как огонь добрался до боеприпасов на борту и они взорвались.

Но одна из главных угроз для крупных надводных и даже подводных военных судов кроется не только в противокорабельной обороне противника, но и в развитии недорогих, малозаметных ударных морских дронов погружного и полупогружного типа. Именно безэкипажные катера, начиненные взрывчаткой, которыми с какого-то времени ВСУ начали регулярно атаковать прибрежную инфраструктуру Крыма, Севастополя и корабли Черноморского флота, вынудили наше командование передислоцировать суда на безопасное расстояние.

Таким образом, боевые корабли ЧФ ВМФ РФ практически перестали применяться в полной мере в ходе специальной военной операции, на что в своем телеграм-канале обратил внимание военный журналист Александр Сладков. По его мнению, мы до сих пор не можем придумать эффективную защиту от небольших и весьма дешевых морских беспилотников.

Сладков считает, что проблема эта существует не только для надводных кораблей, но и подводных лодок. Решать ее следует комплексно еще на стадии проектирования.

При создании больших подводных лодок нам надо сразу предусматривать их защиту от маленьких и дешевых безэкипажных подводных аппаратов противника

— написал военкор.

С ним сложно не согласиться. К примеру, сейчас обнаружение и уничтожение БЭК противника в Черном море происходит совсем по старинке: визуально и огнем в основном из автоматического стрелкового оружия с катеров, берега или вертолетов. Иногда для этого даже задействуется истребительная авиация ВКС РФ.

Источник изображения: topwar.ru

При этом работы по защите от БПЛА в России ведутся комплексно, включая всевозможные системы РЭБ и средства поражения. А вот наш боевой флот в этом плане, почему-то, остался в стороне и просто вынужден прятаться от морских беспилотников.