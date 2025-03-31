Россия пытается выиграть время на переговорах о прекращении огня на Украине (The Economist, Великобритания)

The Economist: на переговорах по Украине время играет на стороне России

На каждом этапе переговоров об урегулировании украинского конфликта Москва добивается дополнительных уступок от Вашингтона, пишет The Economist. Секрет успеха в том, что Россия не торопится: превосходство на поле боя позволяет ей терпеливо настаивать на своем.

Сделка по Черному морю начала тонуть, как только Америка объявила о ней.

По оценке американских спецслужб, Владимир Путин и Владимир Зеленский, возможно, готовы обсуждать прекращение военных действий, но не готовы прекратить воевать. "Вероятно, оба лидера пока считают, что риски от продолжения конфликта меньше, чем от его невыгодного урегулирования", – говорится в ежегодной оценке угроз, подготовленной 18 американскими спецслужбами и опубликованной 25 марта.

Это помогает понять, почему обещание президента Дональда Трампа прекратить конфликт между Россией и Украиной (в течение одного дня, как он говорил) является трудновыполнимым. Его окружение утверждает, что добилось "грандиозных" результатов. На самом деле вероятность заключения сделки уменьшается с каждым раундом челночной дипломатии. Россия, похоже, намерена навязывать свои условия на каждом этапе переговоров, продолжая тем временем наступление на фронте.

Посмотрим, какой прогресс был достигнут на сегодняшний день. 11 марта Америка и Украина предложили немедленное и безоговорочное прекращение огня на 30 дней. 18 марта Россия урезала его до прекращения атак с воздуха на энергетическую инфраструктуру и на суда в Черном море, а детали еще предстояло проработать. 25 марта Америка объявила о договоренности по "обеспечению безопасности судоходства", но оно сразу же было поставлено под сомнение. Россия настаивает на том, что соглашение не будет введено в действие до тех пор, пока один из российских государственных банков не будет вновь подключен к платежной системе SWIFT. Евросоюз, в свою очередь, заявил, что этого не произойдет, пока Россия не покинет территорию Украины (SWIFT базируется в Бельгии).

В любом случае соглашение по Черному морю устранит лишь незначительную проблему. Западные санкции исключают российский экспорт продовольствия и удобрений. А Украина уже открыла морской торговый коридор, дав отпор российскому флоту и отправляя грузы через территориальные воды дружественных государств. В лучшем случае, если соглашение предотвратит нападения на порты, могут вновь открыться объекты в украинском порту Николаеве, и немного снизятся страховые тарифы. Россия может добиться более легких условий для экспорта.

Украинские и европейские официальные лица опасаются, что Америка идет на ослабление санкций против России без реальных уступок со стороны Москвы. В заявлении Белого дома упоминается о намерении "помочь восстановить доступ России к мировому рынку для экспорта сельскохозяйственной продукции и удобрений, снизить стоимость страхования морских перевозок, а также расширить доступ к портам и платежным системам для осуществления таких операций".

Сторонники Кремля в Вашингтоне, похоже, имеют шансы одержать верх. Кнут был применен главным образом в отношении Украины, которая на некоторое время была отрезана от поставок американского оружия и разведданных. России предлагают в основном пряники: американцы говорят о признании контролируемых ею территорий, отказывают Украине в членстве в НАТО и гарантиях безопасности. Официальные лица рассматривают варианты отмены санкций.

В откровенном интервью 21 марта американский спецпосланник по Украине Стив Уиткофф заявил, что Америка стремится не просто к прекращению конфликта, а к новому геополитическому договору с Россией. Он будет включать в себя сотрудничество в области добычи нефти и газа в Арктике, экспорта сжиженного природного газа, сферы искусственного интеллекта и борьбы с Ираном. "Кто не хочет видеть такой мир?" – спросил он. Он высмеял европейские страны за то, что они спешат вооружить Украину и укрепить собственную оборону, пытаясь "подражать Уинстону Черчиллю". По его словам, страх, что Россия нападет на остальную Европу, "абсурден".

Пока переговоры затягиваются, Россия пытается убедить Трампа проигнорировать опасения Украины и Европы и пойти на заключение крупной сделки. В свою очередь Украина хочет доказать, что Россия ведет переговоры недобросовестно, в надежде на то, что это настроит Трампа против Кремля. В интервью телеканалу Newsmax 25 марта Трамп признал, что Путин, вероятно, тянет время, но, похоже, его это не беспокоит. "Возможно, они тянут время. Я делал это на протяжении многих лет, как вы знаете", – сказал он. Однако Трамп уверен, что и Россия, и Украина "хотели бы, чтобы все это закончилось".

Американские официальные лица надеются добиться прекращения огня в течение первых ста дней президентского срока Трампа. Опасность заключается в том, что поспешное соглашение может стать ударом по Украине и уступкой России. По мнению американских спецслужб, у Путина есть веские причины пытаться выиграть время, потому что "успехи на поле боя позволяют проявлять терпение в стратегическом плане". Зеленский же опасается, что неудачная сделка "вызовет внутреннее недовольство в стране и отсутствие безопасности в будущем".