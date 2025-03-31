Республика Корея планирует провести работы по ремонту и модернизации 36 вертолетов UH-60 "Блэк хок"

ЦАМТО, 28 марта. Республика Корея планирует провести работы по ремонту и модернизации имеющегося парка вертолетов UH/HH-60 "Блэк хок" американского производства.

Обновлены будут 36 из 144 машин, а оставшиеся – списаны по истечению срока службы.

Как сообщает Korea Times, местные крупные компании, Korean Aerospace Industries (KAI) и Korean Air, уже подали заявки по программе стоимостью 961,3 млрд. вон (около 654 млн. долл.).

По данным Агентства программ оборонных закупок МНО Республики Корея (DAPA), обе компании представили свои предложения к крайнему сроку – 25 марта. Инициатива направлена на модернизацию структурных компонентов и оцифровку аналоговых систем авионики вертолетов UH/HH-60, впервые поставленных в ВС РК в 1990-х годах. Выбранный подрядчик также будет отвечать за повышение способности вертолетов выполнять независимые миссии по "воздушному проникновению".

Программа, рассчитанная на семь лет с даты подписания контракта, будет сосредоточена на продлении сроков службы 36 вертолетов, эксплуатируемых подразделениями Сил специальных операций Сухопутных войск и поисково-спасательными подразделениями ВВС. Оставшиеся "Блэк хок" из общего парка в 144 ед. будут списаны по истечению сроков эксплуатации. Они будут постепенно заменены местной многоцелевой платформой "Сурион" компании Korean Aerospace Industries.

В рамках проводимого тендера Korean Aerospace Industries объединилась с американской Sikorsky, производителем "Блэк хок", а также с израильской Elbit Systems и местной Hanwha Systems. В случае победы, техническая поддержка Sikorsky должна обеспечить комплексное решение по модернизации.

Korean Air подала предложение совместно с местной LIG Nex1 и американской Collins Aerospace. Компания указала на свою историю сборки "Блэк хок" в рамках соглашения о совместном использовании технологий с Sikorsky в 1991 году, а также на свое постоянное участие в программах технического обслуживания и модернизации.

Агентство DAPA планирует выбрать предпочтительного претендента к концу апреля после рассмотрения поданных предложений. Представитель DAPA уточнил, что запланированное продление сроков службы не является частью более крупных проектов по модернизации.