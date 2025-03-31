Шеф Пентагона обещает наращивать военные связи США с Филиппинами

Гонконг. 28 марта. ИНТЕРФАКС - Шеф Пентагона Пит Хегсет, находящийся с визитом на Филиппинах, заявил, что Вашингтон будет наращивать сотрудничество с Манилой в сфере обороны с целью усилить сдерживание КНР в регионе.

"Сдерживание необходимо по всему миру, но особенно в этом регионе, в вашей стране, с учетом угроз от коммунистического Китая", - приводит Associated Press (AP) его слова, сказанные президенту Филиппин Фердинанду Маркосу-младшему.

Он напомнил позицию США о необходимости обеспечить свободу навигации в Южно-Китайском море и выразил уважение властям Филиппин за то, как они отстаивают свои интересы в этом море.

AP отмечает, что Филиппины стали первой остановкой Хегсета в турне по государствам региона, позднее он отправится в Японию. Цель его поездки - заверить местные страны, что США по-прежнему твердо привержены задаче обеспечивать безопасность региона.

Перед прибытием Хегсета на Филиппины представитель Минобороны КНР У Цянь заявил, что Пекин выступает против вмешательства внешних сил в ситуацию в Южно-Китайском море. "Военное сотрудничество США и Филиппин не должно вредить интересам в сфере безопасности иных стран или подрывать региональный мир и стабильность", - цитирует AP его слова.

Также У Цянь отметил, что "США имеют ошеломительный послужной список с нарушением своих обещаний и отказом от союзников".

Китай и члены АСЕАН - Филиппины, Малайзия, Бруней, Вьетнам - ведут территориальный спор вокруг архипелага Спратли (китайское название - Наньша) в Южно-Китайском море. США связаны союзническими отношениями с некоторыми региональными державами и поддерживают их позицию в спорах с Китаем.