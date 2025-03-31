Войти
Интерфакс-АВН

Шеф Пентагона обещает наращивать военные связи США с Филиппинами

405
0
0
Министр обороны США Пит Хегсет
Министр обороны США Пит Хегсет.
Источник изображения: © AP Photo / Virginia Mayo

Гонконг. 28 марта. ИНТЕРФАКС - Шеф Пентагона Пит Хегсет, находящийся с визитом на Филиппинах, заявил, что Вашингтон будет наращивать сотрудничество с Манилой в сфере обороны с целью усилить сдерживание КНР в регионе.

"Сдерживание необходимо по всему миру, но особенно в этом регионе, в вашей стране, с учетом угроз от коммунистического Китая", - приводит Associated Press (AP) его слова, сказанные президенту Филиппин Фердинанду Маркосу-младшему.

Он напомнил позицию США о необходимости обеспечить свободу навигации в Южно-Китайском море и выразил уважение властям Филиппин за то, как они отстаивают свои интересы в этом море.

AP отмечает, что Филиппины стали первой остановкой Хегсета в турне по государствам региона, позднее он отправится в Японию. Цель его поездки - заверить местные страны, что США по-прежнему твердо привержены задаче обеспечивать безопасность региона.

Перед прибытием Хегсета на Филиппины представитель Минобороны КНР У Цянь заявил, что Пекин выступает против вмешательства внешних сил в ситуацию в Южно-Китайском море. "Военное сотрудничество США и Филиппин не должно вредить интересам в сфере безопасности иных стран или подрывать региональный мир и стабильность", - цитирует AP его слова.

Также У Цянь отметил, что "США имеют ошеломительный послужной список с нарушением своих обещаний и отказом от союзников".

Китай и члены АСЕАН - Филиппины, Малайзия, Бруней, Вьетнам - ведут территориальный спор вокруг архипелага Спратли (китайское название - Наньша) в Южно-Китайском море. США связаны союзническими отношениями с некоторыми региональными державами и поддерживают их позицию в спорах с Китаем.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Бруней
Вьетнам
Китай
Малайзия
США
Филиппины
Япония
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 31.03 19:59
  • 8272
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 31.03 18:31
  • 5
Об естественном и социальном отборах как необходимых условиях развития
  • 31.03 16:35
  • 102
Обзор программы создания Ил-114-300
  • 31.03 12:34
  • 2
Владимир Путин допустил возможность временного введения на Украине внешнего управления под эгидой ООН
  • 31.03 11:34
  • 1
Китай обнародовал планы по миссиям к Венере, Марсу, Юпитеру и Нептуну
  • 31.03 04:59
  • 0
Вот интересно в связи с разговорами о завершении СВОйны.
  • 31.03 04:01
  • 0
Ответ на "Владимир Путин допустил возможность временного введения на Украине внешнего управления под эгидой ООН"
  • 31.03 02:39
  • 312
Главком ВМФ России: проработан вопрос о создании нового авианосца
  • 31.03 02:18
  • 1
Как Франция наводит украинские удары
  • 31.03 01:28
  • 0
О "сдерживании России" еврославянскими Аника-воинами.
  • 30.03 21:10
  • 0
Ответ на ""Сдержать Россию": зачем Польше нужны войска США"
  • 30.03 20:11
  • 0
Немного о "НАТО на краю пропасти"
  • 30.03 20:11
  • 1
Ответ на "Украина. В погоне за победой ЕС навредил сам себе, а НАТО теперь беззащитна (IL Fatto Quotidiano, Италия)"
  • 30.03 17:47
  • 6
«Мировое разделение труда — вещь очень ненадежная»
  • 30.03 14:16
  • 8614
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков