Владимир Путин допустил возможность временного введения на Украине внешнего управления под эгидой ООН

ЦАМТО, 28 марта. Президент России Владимир Путин 27 марта во время общения с экипажем АПЛ "Архангельск" ответил на вопрос о переговорах с США по Украине и допустил возможность временного введения на Украине внешнего управления под эгидой ООН.

Ниже фрагмент ответа В.Путина приведен в изложении пресс-службы Кремля.

В.Путин: "…Все в мире и в нашей стране, все люди внимательно за этим смотрят. В этой связи хотел бы – первое – сказать, что, на мой взгляд, вновь избранный президент Соединенных Штатов искренне хочет завершения этого конфликта по целому ряду соображений – сейчас не буду даже перечислять, их много. Но, на мой взгляд, это искреннее желание.

Ясно, что конфликт, о котором я говорил и которому только что дал коротенькую характеристику того, что происходило в недавнем прошлом, все-таки сложный и требует тщательного обсуждения и подхода.

Мы за то, чтобы решить все эти вопросы мирными средствами, и я только что об этом сказал, что мы предприняли с самого начала и одно, и второе, и третье.

Поэтому мы за то, чтобы решить эти вопросы мирными средствами, но при устранении первопричин, которые привели к сегодняшней ситуации. Нам нужно, безусловно, обеспечить безопасность России на длительную историческую перспективу. Любой шаг, направленный на решение этой задачи, нами будет приветствоваться, и мы будем работать с любыми партнерами, которые стремятся к этому. Это не только Соединенные Штаты, это и Китайская Народная Республика, это Индия, Бразилия, Южная Африка, все страны БРИКС и многие другие, например, включая Корейскую Народно-Демократическую Республику, с которой у нас подписан договор, есть статья четвертая, многое сказано о том, как и что мы должны делать, поддерживать друг друга. Работа с этой страной тоже идет и в военно-технической, и в военной сфере.

Мы и с Европой, кстати, готовы работать, просто они ведут себя непоследовательно, постоянно пытаются нас водить за нос. Но ничего, мы уже к этому привыкли. Надеюсь, тоже никаких ошибок, основанных на излишнем доверии к нашим так называемым партнерам, мы допускать не будет.

Но в целом там существует проблема, о которой как бы говорят, но вскользь, и я сам тоже об этом говорю. В чем она заключается? Заключается в том, что очень большое влияние в стране, на Украине, с самого начала после развала Советского Союза имеют так называемые нацики, как их в самой Украине называют, националисты – люди неонацистских взглядов, и не мы это только придумали. Что любопытно, об этом тоже сейчас мало кто вспоминает.

Еще в 2017 году в тот же самый Конгресс Соединенных Штатов была внесена поправка в закон, который запрещал финансировать, поддерживать и иметь какие бы то ни было отношения с таким подразделением, как "Азов", и прямо американский законодатель назвал эту военизированную организацию террористической и антисемитской.

Больше того, хоть и Сенат тогда не поддержал, но через год, по-моему, через два, все-таки, инициаторы этого закона, а среди них был старейший депутат Конгресса США, все-таки поддержали этот закон, и он был принят Конгрессом. Конгресс США назвал эту организацию террористической, антисемитской, неонацистской.

Но с тех пор-то ничего не изменилось. Они как были такими, так и остались. Что там, по сути-то что-то поменялось? Нет. А что произошло? А в 2022 году Госдеп со ссылкой на то, что это формирование, "Азов", вошло в вооруженные силы Украины, принял решение о том, что – видимо, закон там был выстроен соответствующим образом, – можно им оказывать содействие. Оттого, что он был интегрирован в вооруженные силы Украины, ничего же, по сути, не изменилось. Их взгляды, их действия все остались такими, какими они были и вначале.

А сейчас еще больше того, сейчас они вот эти подразделения, в том числе "Азов", планируют усилить и создать тоже из них дивизии. Это значит, что такие люди приобретают все больше оружия, больше сторонников и ставят под ружье других, навязывая им свои взгляды.

К чему это приводит? Приводит к тому, что гражданские органы власти, они сегодня на самом деле в соответствии с конституцией Украины не являются законными. Выборы-то не были проведены там президента, а конституция устроена так, что все назначаются президентом, в том числе региональные органы власти, губернаторы назначаются и так далее. Если он сам нелегитимный, то все остальные тоже.

Так вот, в условиях этой фактической нелегитимности неонацистские формирования получают дополнительное оружие и рекрутируют в свои ряды новых людей. Это к чему приводит, может привести? Что фактическая власть находится в их руках. А это значит в свою очередь, что и так-то непонятно, с кем подписывать какие документы, и так-то непонятно, какую силу они имеют, потому что завтра придут другие руководители, которые пройдут через выборы и скажут: "Кто там подписывал – мы не знаем, до свидания".

Дело даже не в этом, а дело в том, что вот эти неонацистские формирования – такие, как "Азов", а там есть и другие, – они фактически начинают руководить страной. И возникает вопрос: а как быть-то, как с ними вести переговоры?

Правда, в таких случаях международная практика идет по известному пути – в рамках миротворческой деятельности Организации Объединенных Наций несколько раз уже было то, что называется внешним управлением, временной администрацией. Так было Восточном Тиморе, по-моему, в 1999 году, так было в некоторых частях бывшей Югославии, так было в Новой Гвинее. В общем, такая практика есть.

И в принципе, конечно, можно было бы под эгидой ООН с Соединенными Штатами, даже с европейскими странами, разумеется, с нашими партнерами и друзьями обсудить возможность введения на Украине временного управления. А для чего? Для того, чтобы провести демократические выборы, для того, чтобы привести к власти дееспособное и пользующееся доверием народа правительство, и потом уже с ними начинать переговоры о мирном договоре, подписывать легитимные документы, которые будут признаны во всем мире и будут надежными и стабильными.

Это только один из вариантов, я не говорю, что других не существует. Нет, они существуют. Сейчас просто нет возможности все по полочкам раскладывать, а может быть, даже и невозможно все разложить, потому что ситуация быстро меняется, но это один из вариантов. И такая практика в работе Организации Объединенных Наций имеется, я уже некоторые примеры назвал.

Но в целом мы приветствуем разрешение любых конфликтов, в том числе и этого мирными средствами. Только не за наш счет".