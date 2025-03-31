Войти
Военное обозрение

«Могут стать усилением ВСУ, но есть вопросы по техническому состоянию»: Британия выводит из эксплуатации вертолёты Puma

406
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Puma HC2 ВВС Британии

В конце марта 2025 г. флот вертолётов Puma ВВС Британии будет полностью выведен из эксплуатации после почти 54 лет службы, которая началась в 1971 году. Прощальные полёты были выполнены на днях несколькими машинами этого типа.

Первоначально были закуплены 53 экземпляра, которые получили в ВВС страны обозначение Puma HC1 и классифицируются как «средний вертолёт поддержки». К 2015 году 24 из них прошли модернизацию и стали именоваться Puma HC2. По данным Минобороны, по состоянию на апрель 2024 года в строю пребывало в общей сложности 20 единиц Puma HC2, из которых 17 находились в активной эксплуатации.

Их вывод из эксплуатации планировался давно – в 2021 году был запущен тендер на поиск замены. Однако до сих пор не решено, какую машину приобретать. Основная сложность связана с тем, что на 44 вертолётов выделяется всего £1 млрд, что не устраивает потенциальных поставщиков. В целом Минобороны и власти Британии интересуют более амбициозные и дорогостоящие программы: сначала это была постройка двух авианосцев класса Queen Elizabeth, теперь – программа истребителя 6-го поколения Tempest.

Источник изображения: topwar.ru

Примечательно, что на выводимые из эксплуатации британские вертолёты уже положили глаз на Украине, не особенно вдаваясь в подробности их технического состояния

Puma могут стать хорошим усилением ВСУ. По крайней мере, они не будут лишними

- говорится в украинской прессе.

Как указывается, британские Puma HC2 значительно свежее полученных в 2024 году от Португалии 8 единиц Puma, потому что прошли модернизацию в 2010-х годах, а кроме того, их достаточно весомое количество. Однако пока ни о каких решениях по этому поводу не сообщалось. Впрочем, Лондон уже передавал ВСУ вертолёты Sea King без каких-либо анонсов.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Португалия
Украина
Продукция
HMS Queen Elizabeth
SA 330
Проекты
Авианосец
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 31.03 19:59
  • 8272
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 31.03 18:31
  • 5
Об естественном и социальном отборах как необходимых условиях развития
  • 31.03 16:35
  • 102
Обзор программы создания Ил-114-300
  • 31.03 12:34
  • 2
Владимир Путин допустил возможность временного введения на Украине внешнего управления под эгидой ООН
  • 31.03 11:34
  • 1
Китай обнародовал планы по миссиям к Венере, Марсу, Юпитеру и Нептуну
  • 31.03 04:59
  • 0
Вот интересно в связи с разговорами о завершении СВОйны.
  • 31.03 04:01
  • 0
Ответ на "Владимир Путин допустил возможность временного введения на Украине внешнего управления под эгидой ООН"
  • 31.03 02:39
  • 312
Главком ВМФ России: проработан вопрос о создании нового авианосца
  • 31.03 02:18
  • 1
Как Франция наводит украинские удары
  • 31.03 01:28
  • 0
О "сдерживании России" еврославянскими Аника-воинами.
  • 30.03 21:10
  • 0
Ответ на ""Сдержать Россию": зачем Польше нужны войска США"
  • 30.03 20:11
  • 0
Немного о "НАТО на краю пропасти"
  • 30.03 20:11
  • 1
Ответ на "Украина. В погоне за победой ЕС навредил сам себе, а НАТО теперь беззащитна (IL Fatto Quotidiano, Италия)"
  • 30.03 17:47
  • 6
«Мировое разделение труда — вещь очень ненадежная»
  • 30.03 14:16
  • 8614
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков