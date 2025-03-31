«Могут стать усилением ВСУ, но есть вопросы по техническому состоянию»: Британия выводит из эксплуатации вертолёты Puma

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Puma HC2 ВВС Британии

В конце марта 2025 г. флот вертолётов Puma ВВС Британии будет полностью выведен из эксплуатации после почти 54 лет службы, которая началась в 1971 году. Прощальные полёты были выполнены на днях несколькими машинами этого типа.

Первоначально были закуплены 53 экземпляра, которые получили в ВВС страны обозначение Puma HC1 и классифицируются как «средний вертолёт поддержки». К 2015 году 24 из них прошли модернизацию и стали именоваться Puma HC2. По данным Минобороны, по состоянию на апрель 2024 года в строю пребывало в общей сложности 20 единиц Puma HC2, из которых 17 находились в активной эксплуатации.

Их вывод из эксплуатации планировался давно – в 2021 году был запущен тендер на поиск замены. Однако до сих пор не решено, какую машину приобретать. Основная сложность связана с тем, что на 44 вертолётов выделяется всего £1 млрд, что не устраивает потенциальных поставщиков. В целом Минобороны и власти Британии интересуют более амбициозные и дорогостоящие программы: сначала это была постройка двух авианосцев класса Queen Elizabeth, теперь – программа истребителя 6-го поколения Tempest.

Источник изображения: topwar.ru

Примечательно, что на выводимые из эксплуатации британские вертолёты уже положили глаз на Украине, не особенно вдаваясь в подробности их технического состояния

Puma могут стать хорошим усилением ВСУ. По крайней мере, они не будут лишними

- говорится в украинской прессе.

Как указывается, британские Puma HC2 значительно свежее полученных в 2024 году от Португалии 8 единиц Puma, потому что прошли модернизацию в 2010-х годах, а кроме того, их достаточно весомое количество. Однако пока ни о каких решениях по этому поводу не сообщалось. Впрочем, Лондон уже передавал ВСУ вертолёты Sea King без каких-либо анонсов.