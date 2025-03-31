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Военное обозрение

Перспективные истребители J-36 ВВС КНР способны превратить военную базу США на Гуаме в «музей авиации под открытым небом»

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Источник изображения: topwar.ru

Технологическая борьба Китая и США набирает обороты фактически в любой из сфер, включая военно-техническую. Одно из направлений такого рода конкуренции – работы по созданию истребителя шестого (по китайской классификации – пятого) поколения. В Китае это истребитель J-36, который уже совершил несколько вылетов и «засветился» на фото. У американцев это F-47 NGAD, по поводу которого уже возник скандал из-за того, что его создание поручено компании «Боинг», а не «Локхид Мартин», привыкшей подгребать под себя все заказы в сфере создания образцов истребительной авиации.

И китайский, и американский истребители шестого поколения ориентированы на так называемый бесхвостый дизайн или дизайн с «формальным хвостовым оперением». Китайский J-36 в качестве одного из своих главных преимуществ, если верить источникам в КНР, имеет продвинутую систему радиоэлектронной борьбы, которая позволяет ему действовать в «оспариваемом воздушном пространстве». Здесь во многом учитывается опыт украинского конфликта, когда без РЭБ, что называется, в воздухе делать нечего.

Система РЭБ J-36, как утверждается, позволяет «дезориентировать» системы наведения американских ракет «земля-воздух» и «воздух-воздух». Также его планируют использовать для подавления дронов противника – в первую очередь с помощью всё тех же возможностей бортовой системы радиоэлектронной борьбы.

Американская сторона опасается, что при производстве десятков истребителей нового поколения J-36 Китай может изменить баланс сил в Индо-Тихоокеанском регионе и, например, угрожать военной базе США на острове Гуам. Её подавление системами РЭБ самолёта J-36 может превратить находящуюся там авиацию в «музей под открытым небом», лишив возможности боевые самолёты ВВС США достигать поставленных командованием целей.

Речь об авиабазе Андерсен.

Источник изображения: topwar.ru

В свою очередь американский F-47 позиционируется как самолёт завоевания господства в воздухе и система координации действий десятков дронов.

И кому удастся быстрее наладить промышленное производство этих продвинутых систем перспективной авиации, у того будет преимущество не только в воздухе, но и в плане развития технологий.

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Страны
Китай
США
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Boeing
Lockheed-Martin
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