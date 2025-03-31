Трамп искренне хочет завершения конфликта на Украине - Путин

Россия выступает за решение конфликта на Украине мирными способами

Россия готова работать с любыми партнерами, которые стремятся к разрешению конфликта на на Украине, включая США, КНР, КНДР и другие страны

Мурманск. 28 марта. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп искренне хочет завершения конфликта на Украине, считает глава российского государства Владимир Путин.

"На мой взгляд вновь избранный президента США искренне хочет завершения этого конфликта по целому ряду соображений", - сказал Путин во время общения с моряками-подводниками атомного подводного крейсера "Архангельск".

Он отметил, что "конфликт сложный и требует тщательного обсуждения и подхода".

"Мы за то, чтобы решить все эти вопросы мирными средствами. Но при устранении первопричин, которые привели к сегодняшней ситуации", - сказал президент РФ.

"Нам безусловно нужно обеспечить безопасность России на длительную историческую перспективу. Любой шаг, направленный на решение этой задачи нами будет приветствоваться. Мы будем работать с любыми партнерами, которые стремятся к этому", - добавил он.