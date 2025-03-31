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Интерфакс-АВН

Путин: РФ готова сотрудничать с Европой, но больше не допустит ошибок, основанных на излишнем доверии

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Владимир Путин
Владимир Путин.
Источник изображения: © РИА Новости / Кирилл Зыков

Мурманск. 28 марта. ИНТЕРФАКС - Россия готова сотрудничать с Европой в рамках мирного урегулирования ситуации на Украине, но больше не будет допускать ошибок, основанных на излишнем доверии.

"Мы за то, чтобы решить все эти вопросы мирными средствами (...), но при устранении первопричин, которые привели к сегодняшней ситуации. Нам нужно, безусловно, обеспечить безопасность России на длительную историческую перспективу. Любой шаг, направленный на решение этой задачи, нами будет приветствоваться", - сказал Путин во время общения с моряками-подводниками атомного подводного крейсера "Архангельск".

По его словам, Россия будет работать с любыми партнерами, которые стремятся к этому.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Персоны
Путин Владимир
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