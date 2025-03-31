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Интерфакс-АВН

Путин: мы приветствуем разрешение конфликта на Украине мирными средствами, но не за наш счет

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Владимир Путин
Владимир Путин.
Источник изображения: © РИА Новости / Григорий Сысоев

РФ готова работать над завершением конфликта со странами, учитывающими позицию РФ, и это не только США, но и Китай, КНДР и страны БРИКС - Путин

Мурманск. 28 марта. ИНТЕРФАКС - Россия поддерживает идею разрешения конфликта на Украине мирными способами, но Москве необходимо обеспечить свою безопасность на длительную историческую перспективу, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Мы за то, чтобы решить все эти вопросы мирными средствами", - сказал Путин в беседе с моряками подводной лодки "Архангельск".

Однако, продолжил он, должны быть устранены первопричины, которые привели к этой сегодняшней ситуации.

"Нам безусловно нужно обеспечить безопасность России на длительную историческую перспективу. Любой шаг, направленный на решение этой задачи нами будет приветствоваться", - сказал президент РФ.

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