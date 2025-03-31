Путину сообщили, что навигация по Севморпути в ближайшие десятилетия не станет более длительной

Мурманск. 27 марта. ИНТЕРФАКС - Президенту России Владимиру Путину доложили, что навигация по Севморпути в ближайшие десятилетия вряд ли станет более длительной.

Речь об этом зашла, когда главе государства презентовали штаб морских операций, отвечающий за безопасное судоходство по Севморпути.

Президенту сообщили, что несмотря на то, что часто приходится слышать о глобальном потеплении и о том, что лед в Арктике тает, по наблюдениям Арктического и антарктического научно-исследовательского института, до 2050 года в зимне-весенний период не ожидается существенного изменения ледового покрова.

Заслушав этот доклад, Путин переспросил: "То есть навигация не будет более длительной?" Генеральный директор Главсевморпути Сергей Зыбко сообщил, что в этом году лед как раз оказался в том районе и не растаял ниже острова Врангеля. "Да, мне сказали - ветрами надуло", - заметил Путин. "Он не растаял и послужил генератором холода и из-за этого у нас изменился вообще маршрут, который мы использовали много лет", - добавил Зыбко.