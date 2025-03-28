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Интерфакс-АВН

АПЛ "Пермь" с гиперзвуковыми "Цирконами" должна войти в состав ВМФ в 2026 году - Путин

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ПЛАРК Пермь
Многоцелевая атомная подводная лодка (ПЛАРК) 4-го поколения "Пермь".
Источник изображения: http://ytimg.com/

Мурманск. 27 марта. ИНТЕРФАКС - Спуск на воду АПЛ "Пермь", на вооружении которой стоят "Цирконы", стал большим этапным событием в развитии ВМФ, заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии спуска на воду подводного крейсера.

Спуск на воду многоцелевой, пятой по счету подводной лодки проекта "Ясень-М" стал "большим этапным событием", отметил глава государства. "В следующем году она должна войти в состав военно-морского флота и приступить к выполнению боевых задач", - сказал глава государства.

"Ракетоносцы проекта "Ясень-М" оснащены современными системами навигации, связи, гидроакустики, являются носителями высокоточного оружия и роботизированных комплексов, - отметил верховный главнокомандующий. - А "Пермь" стала первой многоцелевой подводной лодкой, на вооружении которой стоят гиперзвуковые крылатые ракеты "Циркон".

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