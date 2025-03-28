Россия предлагает совместную разработку двигателя «изделие 177С» с плоским соплом для индийского истребителя AMCA

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«Изделие 177С»

Индия реализует программу создания истребителя нового поколения AMCA. Россия предлагает свою помощь в столь сложном деле, выступив с идеей о совместной разработке новой модификации двигателя «изделие 177С», которая будет иметь плоское сопло.

Это предложение позволить усилить возможности AMCA с помощью передовых технологий

- говорится в местном издании IDRW.

Как отмечается, «изделие 177С» – это двигатель 5-го поколения, содержащий компоненты от усовершенствованного АЛ-51 («изделие 30»), разрабатываемого для российского Су-57.

Благодаря этой силовой установке AMCA станет грозным соперником в современном воздушном бою, если Индия решится на это

- полагает автор.

Важнейшим компонентом программы AMCA является двигатель, который должен сбалансировать тягу, скрытность и эффективность. В настоящее время на первоначальные образцы (AMCA Mark 1) планируется устанавливать силовую установку F414 от General Electric (тяга 98 кН). При этом ВВС страны давно искали более мощный двигатель собственной или совместной разработки в диапазоне 110–130 кН для варианта Mark 2, который позволит придать машине сверхкрейсерскую скорость и улучшенные характеристики.

Источник изображения: topwar.ru

Двигатель с плоским соплом

Российский двигатель «изделие 177С», способный похвастаться тягой в 142 кН и имеющий форсажную камеру и оптимизированные для малозаметности характеристики, является заманчивым вариантом

- считает автор.

В случае, если «изделие 177С» получит плоское сопло, как у F-22 Raptor, это уменьшит ЭПР самолёта и его инфракрасную сигнатуру за счёт изменения характеристик выхлопной струи, так как двухмерная конструкция рассеивает тепло более эффективно и выравнивает поток газов с корпусом самолета, сводя к минимуму возможность его обнаружения вражескими датчиками.

Однако предложение Москвы несёт в себе риски. «Изделие 177С» остаётся непроверенным в полёте

- указывается в издании.

По словам автора, возможные задержки с созданием двигателя могут сорвать сроки по программе AMCA, которая уже нацелена на 2032-35 годы, и усилить зависимость Индии от российских технологий в то время, когда диверсификация для Нью-Дели является приоритетом.

Как он считает, «для Индии ставки высоки». С одной стороны, плоское сопло может улучшить профиль скрытности AMCA, что является критическим преимуществом против таких противников, как китайские J-20 и J-36. С другой, французская компания Safran предложила совместную разработку двигателя на 110 кН, в то время как США могут предложить технологию F-35, «если в геополитике сойдутся звёзды».