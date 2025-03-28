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Интерфакс-АВН

Россия внимательно следит за действиями НАТО в Арктике - Путин

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Истребители F-16s и F-35s ВВС Норвегии и стратегический бомбардировщик B-52H Stratofortress ВВС США во время совместных учений в Арктике
Истребители F-16s и F-35s ВВС Норвегии и стратегический бомбардировщик B-52H Stratofortress ВВС США во время совместных учений в Арктике.
Источник изображения: © Фото : Norwegian Air Force

Мурманск. 27 марта. ИНТЕРФАКС - Россия будет следить за действиями стран НАТО в Арктике и не позволит ущемлять свои интересы в этом регионе, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Нас, конечно, беспокоит только тот факт, что страны НАТО, в целом, все чаще обозначают крайний север, как плацдарм возможных конфликтов, отрабатывают применение войск в этих условиях, в том числе силами своих новобранцев - Финляндии и Швеции, с которыми до недавнего времени у нас не было никаких проблем", - сказал Путин, выступая на пленарном заседании Международного арктического форума.

"Мы будем исходить из того, что есть, будем реагировать на все это", - отметил он.

Путин подчеркнул, что Россия никогда и никому не угрожала в Арктике. "Но мы внимательно следим за развитием ситуации, выстраиваем адекватную линию реагирования, повышая боевые возможности вооруженных сил и модернизируя объекты военной инфраструктуры", - сказал президент.

"Мы не допустим посягательств на суверенитет нашей страны, надежно защитим наши национальные интересы", - добавил он.

"Поддерживая мир и стабильность в Заполярье, обеспечим долгосрочное социально-экономическое развитие региона, улучшение качества жизни людей, сохранение уникальной природной среды. Чем прочнее будут наши позиции, чем весомее будут достигнутые результаты, тем больше возможностей будет у нас для запуска глобальных международных проектов в Арктике с участием дружественных нам государств", - сказал Путин.

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Россия
Финляндия
Швеция
Персоны
Путин Владимир
Проекты
NATO
Арктика
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