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ТАСС

Участники саммита в Париже не договорились о формате военной миссии на Украине

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Президент Франции Эмманюэль Макрон
Президент Франции Эмманюэль Макрон.
Источник изображения: © Сергей Гунеев/ POOL/ ТАСС

Вопрос о возможном направлении военных не получил единогласного одобрения, подчеркнул президент Франции Эмманюэль Макрон

ПАРИЖ, 27 марта. /ТАСС/. Вопрос о возможном направлении военных на Украину в рамках якобы миротворческой миссии не получил единогласного одобрения участников завершившегося саммита в Париже, формат миссии также не согласован. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон.

"Эти силы поддержки были предложены Францией и Великобританией. Они будут представлены несколькими странами, потому что не удалось достичь единства по этому вопросу. Одни не имеют возможности, другим мешает политический контекст", - сказал Макрон, добавив, впрочем, что Лондону и Парижу "и не требуется единство" для осуществления своих планов.

Французский президент признал, что сам по себе формат "сил поддержки" также потребует дополнительных обсуждений. 

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