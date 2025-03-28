Telegraph: администрация Трампа высмеяла обороноспособность стран Европы

Высокопоставленные чиновники Трампа по-ребячески выражают свое плохо скрываемое презрение к европейским союзникам, пишет Telegraph. Да и сами граждане ЕС не в восторге от своих лидеров и называют их "коалицией пустословов".

Кон Кафлин

На словах Стармер и Макрон могут сколько угодно строить из себя крутых, но их "коалиция желающих" ничего не даст.

Высокопоставленные чиновники Трампа по-ребячески выражают свое плохо скрываемое презрение к европейским союзникам. Но их слова несут в себе горькие истины, о которых необходимо срочно задуматься, если Великобритания и остальная Европа хотят сыграть хоть какую-нибудь роль в мировых делах.

Так, Пит Хегсет дерзко назвал европейцев "иждивенцами", но ведь с ним не поспоришь, поскольку лидеры континента за долгие годы так и не выполнили основные обязательства по расходам в рамках НАТО.

Даже сейчас, наконец-то осознав полнейшую несостоятельность своих оборонных соглашений, европейские лидеры сами же подрывают собственные предложения вложить миллиарды евро в военную модернизацию неуместными склоками о том, кто сможет принять участие в программе перевооружения Европы, а кто нет.

Если французы добьются своего, то из-за Брексита Европейский союз отрежет Лондон от своего фонда в размере 150 миллиардов евро для укрепления оборонных возможностей блока, хотя Великобритания остается одной из ведущих европейских держав в составе НАТО. Более того, Франция продавливает свою позицию несмотря на то, что президент Эммануэль Макрон предположительно должен играть роль ключевого союзника в причудливой попытке сэра Кира Стармера собрать "коалицию желающих", чтобы защитить Украину по окончании конфликта.

Поскольку Стармер так и не удосужился предоставить подробности о структуре сил и их полномочиях, трудно спорить с неутешительной оценкой Стива Уиткоффа, специального посланника Трампа и видного участника нашумевшего внутреннего чата американской администрации.

Еще до того, как прозвучавшие в "слитой" беседе старших должностных лиц пренебрежительные замечания стали достоянием общественности, Уиткофф уже весьма недвусмысленно высказался о миротворческих инициативах Стармера, назвав их "сплошным позерством".

Если судить по недавнему саммиту европейских военачальников, на котором обсуждалось оперативное планирование, то похоже, что Уиткофф прав. Единственное весомое предложение, прозвучавшее в ходе дискуссий в Объединенном оперативном штабе Великобритании в Нортвуде, сводится к тому, что после соглашения о прекращении огня Королевские ВВС развернут истребители Typhoon Eurofighter для защиты воздушного пространства Украины.

Однако при нынешней отчаянной нехватке фронтовых истребителей Королевским ВВС будет сложно развернуть на Украине хотя бы одну боевую эскадрилью — а эта огневая мощь едва ли сдержит дальнейшие акты агрессии.

Если к этому и сведется вклад Великобритании в стармеровскую коалицию, то неудивительно, что в чате администрации Трампа придерживаются столь невысокого мнения о европейских союзниках.

Это отношение подтверждает и решение вице-президента США Джей Ди Вэнса посетить часть Датского Содружества Гренландию — еще одно свидетельство того, администрации Трампа нет дела до европейских проблем.

Визит Вэнса вызывал массу пересудов из-за неоднократных угроз Трампа аннексировать Гренландию по соображениям национальной безопасности: там находится самая северная военная база США. Стратегически космическая база Питуффик — один из важнейших объектов вооруженных сил США, поскольку координирует наблюдение за космосом и противоракетную оборону.

Поскольку и Россия, и Китай бросают вызов историческому военному господству Америки в регионе, Трамп хочет взять под контроль Гренландию, однако Дания, одна из основательниц альянса НАТО, яростно сопротивляется и не желает поступаться суверенитетом над заполярным регионом.

Вопиющее нежелание Трампа, Вэнса и других ключевых должностных лиц администрации считаться с заокеанскими партнерами не только угрожает будущему альянса. Оно также доказывает, что администрация готова проводить политику, решительно несовместимую с европейскими интересами.

Соглашение о прекращении огня, которое Белый дом якобы заключил на Украине, — еще один пример того, как администрация Трампа преследует корыстные цели.

Единственная область в этом затянувшемся конфликте, где успехи ВСУ неоспоримы, — это удары по Черноморскому флоту в Крыму, который понес ряд катастрофических потерь.

Однако вместо того, чтобы позволить Киеву развить успех и разыграть этот важный козырь на переговорах с Москвой, Трамп подорвал позицию Украины, согласившись на прекращение боевых действий на полуострове, а также сняв с Москвы ряд санкций.

Это означает, что Москва может вздохнуть с облегчением: ей больше не придется беспокоиться о защите своих сил и средств в Черном море. Вместо этого она сможет обострить свою военную кампанию и захватить еще больше территории на востоке Украины.

Если администрация Трампа так себе представляет "выгодную сделку" на Украине, это доказывает, что не только некоторые его приближенные относятся к европейским проблемам с нескрываемым презрением.

Если Великобритания и ее союзники хотят получить хотя бы малейший шанс переломить эту опасную тенденцию, им пора прекратить препирательства о том, как профинансировать свои планы по перевооружению, и сосредоточить ресурсы на развитии военных средств, необходимых для защиты собственных интересов. Лишь тогда Белый дом проявит хотя бы капельку уважения к европейским союзникам.

Комментарии читателей:

Mary McIlroy Hipwell

Европа всегда была и будет слишком расколота, чтобы выступать единым фронтом. Мы должны сосредоточиться на собственной стране и заключать лишь временные альянсы.

Brian Evans

Да все это показуха! Почему Борис Джонсон послушал Байдена и помчался на Украину, чтобы расстроить переговоры между Зеленским и Путиным? Все из-за денег! ВПК наживался на обеих сторонах Второй мировой. Мы для них вообще не люди, а ресурс и дойная корова. Гибель других для них — пустой звук.

Robert Crabtree

И что они сделали для наращивания производства боеприпасов и всего остального за последние три года? Палец о палец не ударили. Коалиция пустословов! Это очковтирательство, чтобы сделать вид, что они что-то делают. А на деле сущая показуха!

Peter Waite

Даже от самой фразы "Коалиция желающих" разит фанфаронством!

Yvonne White

Коалиция желающих, но безмозглых.

John Scott Leight

Суровая реальность: у нас нет денег, поэтому за свои слова мы не отвечаем.

Robin Parker

Деньги-то у нас есть. Просто мы их на другое тратим. Вот в США вместо так называемого соцобеспечения средства достаются военным.

Nick Jackson

С чего это урожденному британцу воевать за изменников и предателей в Вестминстере?