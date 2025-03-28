Хорватия до конца текущего года подпишет контракт на закупку 155-мм самоходных гаубиц CAESAR

ЦАМТО, 27 марта. В ходе состоявшегося 24-25 марта официального визита во Францию министр обороны Хорватии Иван Анушич провел переговоры с министром вооруженных сил этой страны Себастьяном Лекорню и сделал ряд заявлений в отношении перспектив двустороннего военного сотрудничества.

В частности, по итогам визита было отмечено, что хорватско-французское оборонное сотрудничество укрепляется с 2021 года и опирается на крупнейший проект закупки 12 многоцелевых истребителей "Рафаль" из состава ВКС Франции.

Кроме того, Хорватия видит новые возможности развития сотрудничества с Францией в рамках Европейского плана перевооружения ReArm Europe, осуществляя совместные закупки ВВТ.

В частности, в июне 2024 года Министерство обороны Хорватии подписало рамочное соглашение, предусматривающее присоединение страны к программе совместных закупок французских 155-мм самоходных гаубиц CAESAR.

Как было заявлено, Франция предложила Хорватии присоединиться к программе совместных закупок CAESAR, которая будет осуществляться через Генеральную дирекцию по вооружениям DGA (Direction generale de l'armement) Министерства ВС Франции, уполномоченную заключать контракты не только для ВС Франции, но и для вооруженных сил других заинтересованных стран.

По заявлению И.Анушича, контракт на поставку 30 гаубиц CAESAR для ВС Хорватии министерство планирует подписать до конца текущего года.

Кроме того, к концу года должна быть завершена поставка ВС Хорватии ЗРК ближнего действия (прим. ЦАМТО: контракт на поставку французских ПЗРК "Мистраль-3" на сумму 72 млн. евро был подписан в 2022 году).

В настоящее время Министерство обороны Хорватии также заинтересовано в закупке зенитного ракетного комплекса средней дальности, что является следующим приоритетным проектом.