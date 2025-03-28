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Военное обозрение

До сих пор нет никаких изображений: в западной прессе сомневаются в способности Киева создать лазерное оружие

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Источник изображения: topwar.ru

Начиная с декабря 2024 года Вадим Сухаревский, командующий силами беспилотных систем ВСУ, регулярно заявляет о разработке нового зенитного лазерного комплекса «Трезубец», предназначенного для борьбы с дронами, в частности, с барражирующими боеприпасами. Теперь речь уже идёт о развёртывании и боевом применении этого средства поражения низколетящих целей.

Согласно его заявлениям, лазерное оружие уже используется для нейтрализации воздушных угроз. Однако никаких конкретных сведений о его местонахождении, количестве развёрнутых систем, а также о типе и количестве поражённых им целей не публиковалось. До сих пор нет никаких изображений

- говорится в западной прессе.

При этом на Западе работы в этом направлении продвигаются. Так, в Южной Корее создана лазерная система контейнерного типа Skylight, которая поступила на вооружение в конце 2024 года. Она способна нейтрализовать беспилотники в радиусе от 2 до 3 км, нагревая поверхность до 700°C в течение 10–20 секунд. Аналогичные работы ведутся в Британии, создающей DragonFire.

Среди экспертов сохраняется скептицизм в отношении заявлений Киева, в основном из-за технологической сложности, необходимой для создания такой системы

- отмечается в прессе о сомнениях.

Хотя признаётся, что страны с развитой оборонкой способны создать такое оружие. Как указывается, Россия в 2019 году представила комплекс «Пересвет», который предназначен для «ослепления» спутников, а в 2022 году заявлялось о развёртывании лазерного оружия «Задира», способного уничтожать цели в течение 5 секунд на расстоянии до 5 км.

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