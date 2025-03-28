Il Fatto Quotidiano: ЕС навредил сам себе в попытках нанести поражение России

ЕС заверял, что будет финансировать Украину "столько, сколько нужно", однако оружие и деньги закончились, пишет Il Fatto Quotidiano. Униженные европейские лидеры вдруг изменили риторику и заявили, что у них не было цели "нанести поражение России". Однако итальянский профессор разоблачил их ложь.

Алессандро Орсини

ЕС заверил, что будет вооружать и финансировать войну на Украине "столько, сколько потребуется", однако оружие и деньги закончились практически за два года. ЕС потерпел окончательное унижение по своей собственной вине. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас попросила глав государств и правительств, собравшихся 20 марта в рамках Европейского совета, выделить Зеленскому 40 миллиардов евро в качестве военной помощи. В ответ она услышала категорическое "нет". Европейский совет отклонил просьбу Каллас. Этот отказ свидетельствует о двух важных фактах.

Первый факт актуален в настоящее время: у стран ЕС и Великобритании больше нет достаточного количества денег и оружия, чтобы подпитывать войну извне. Это наносит огромный удар по ощущению превосходства, с которым Европа ввязалась в войну на Украине, будучи уверенной, что сможет легко сокрушить Россию. Официальная цель ЕС и Великобритании всегда была сформулирована четко: победа над Россией с помощью украинцев. Историк Эрнесто Галли делла Лоджия и, вслед за ним, Джорджия Мелони отрицают, что когда-либо верили в "победу" Украины. Общество может быть свободным, но жить во лжи. С другой стороны, тот, кто свободен говорить, свободен и лгать. Новая коллективная ложь заключается в том, что ЕС и Великобритания никогда не предлагали победить Россию. В этом состоит ошибка многих комментаторов. Они считают, что правдивая информация — это следствие свободы слова. Это не так. Правду и свободу следует разделять и анализировать, как они взаимодействуют в информационной системе. Об этом я написал в своей книге "Белый дом/Италия. Злоупотребление информацией в государстве-сателлите" (Paper First), которая выходит 8 апреля.

Отказ от плана Каллас свидетельствует о втором факте, имеющем значение для будущего. НАТО состоит из 32 стран, 29 из которых находятся в Европе. Поскольку эти 29 стран были частично демилитаризованы в результате столкновения с Россией, НАТО в Европе — это частично демилитаризованная структура. Пример Италии говорит сам за себя. Италия — третья по величине страна в Европейском союзе после Франции и Германии по экономике и населению. При этом у Италии всего пятьдесят исправных танков и три системы Samp-T, каждая из которых может атаковать максимум крупный город. К тому же, у Италии очень мало ракет для ЗРК Samp-T. Если бы она подверглась массированной атаке со стороны России, она, возможно, могла бы защищать воздушное пространство трех крупных городов в течение лишь нескольких часов. Собственно, мнение о том, что небо Италии абсолютно не защищено, недалеко от истины.

Все это разрушает популярный миф о том, что натовские базы в Италии изобилуют современным оружием. Давайте порассуждаем. Из-за войны на Украине у США заканчиваются ракеты ATACMS, системы Partiot и боеприпасы. Они пополняют запасы. Понятно, что натовские склады в Италии не могут быть заполнены сложным оружием. Совершенно очевидно, что на этих складах нет того, что необходимо для того, чтобы справиться с массированной атакой России на Италию. 18 апреля 2024 года министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил: "У Италии нет систем Partiot. Почти наверняка на американских базах в Италии тоже нет этих систем. Италии было бы неплохо восстановить мирные отношения с Россией". Идея о том, что ЕС может победить Россию в войне, так же абсурдна, как и идея о том, что он может победить США.