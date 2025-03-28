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ЦАМТО

Рособоронэкспорт возвращается на выставку LAAD в Бразилии для развития сотрудничества в Латинской Америке

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Стенд Рособоронэкспорта на Международной выставке авиационных и оборонных систем LAAD 2017
Стенд Рособоронэкспорта на Международной выставке авиационных и оборонных систем LAAD 2017
Источник изображения: © Илья Кедров

ЦАМТО, 27 марта. АО "Рособоронэкспорт" (входит в ГК Ростех) организует российскую экспозицию на Международной латиноамериканской выставке авиационных и оборонных систем LAAD 2025, которая пройдет с 1 по 4 апреля в Рио-де-Жанейро (Бразилия).

Рособоронэкспорт с 2019 года не принимала участия в выставке.

"Главная цель участия Рособоронэкспорта в LAAD 2025 – обсуждение проектов технологического сотрудничества со странами латиноамериканского региона. На сегодня определился главный мировой тренд в области производства вооружения и военной техники – "стратегическая автономия" через развитие национальной оборонной промышленности, благодаря которому к 2030 году доля проектов в области трансфера технологий на мировом рынке вооружений вырастет на 95% и достигнет 40% от общего объема, – сообщил генеральный директор Рособоронэкспорта Александр Михеев. – В Латинской Америке, планируем развивать проекты по совместной разработке и производству стрелкового оружия, БЛА, высокоточных средств поражения, бронетехники, самолетов и военно-морской техники".

Рособоронэкспорт представит в Рио-де-Жанейро новейшую российскую продукцию военного назначения для всех видов вооруженных сил, вызывающую наибольший интерес в регионе. Все выставляемые образцы прошли проверку в реальных боевых условиях. Они были доработаны с учетом обратной связи от Вооруженных Сил и других силовых ведомств Российской Федерации, выполняющих задачи СВО.

Для делегаций военно-воздушных сил на своем стенде Рособоронэкспорт презентует истребители Су-57Э и Су-35, военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А(Э), вертолеты Ми-171Ш и Ка-52Э.

Сухопутным силам компания представит танк Т-90МС в новом варианте исполнения и боевую машину поддержки танков БМПТ. Войскам ПВО будет продемонстрирована широкая линейка средств противодействия воздушным угрозам: системы большой дальности С-400 "Триумф", средней С-350Е "Витязь", "Тор-М2К", а также ПЗРК "Игла-С".

Для моряков подготовлены презентации скоростного транспортно-десантного катера БК-16Э и штурмовой лодки БК-10, патрульного корабля проекта 22160, а для корпуса морской пехоты – легкого плавающего танка "Спрут".

По представленной на выставке продукции Рособоронэкспорт готов обсуждать новые проекты индустриального сотрудничества в полном соответствии с современными рыночными трендами. Вопросы расширения партнерства и реализации новых проектов Рособоронэкспорт обсудит с латиноамериканскими государственными и частными предприятиями.

Также в рамках деловой программы LAAD 2025 Рособоронэкспорт планирует провести предметные встречи и переговоры с представителями министерств обороны и других силовых структур Бразилии и стран региона.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "Рособоронэкспорт".

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Материал размещён правообладателем в открытом доступе
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Страны
Бразилия
Россия
США
Продукция
Tор-М2
БМПТ Рамка-99
Ил-476
Ил-76
Ил-76МД
Ка-52
Ми-17
Ми-8АМТ
С-400 Триумф
Су-35
Т-90 "Владимир"
Компании
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Персоны
Михеев Александр
Проекты
22160
БПЛА
Тор ЗРК
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