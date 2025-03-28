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Интерфакс-АВН

ФСБ: украинские спецслужбы под прикрытием американской консалтинговой компании RAND Corporation вербуют связанных с военной службой граждан РФ

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Сотрудники ФСБ РФ во время задержания. Архивное фото
Сотрудники ФСБ РФ во время задержания. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / ФСБ РФ

Москва. 27 марта. ИНТЕРФАКС - ФСБ заявила о выявленной вербовочной кампании украинских спецслужб, которые, действуя под прикрытием экспертно-аналитической американской компании RAND Corporation (признана в РФ нежелательной организацией), пытаются получить от россиян секретные сведения, касающиеся хода СВО.

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации получены данные об использовании представителями украинских спецслужб прикрытия влиятельной американской корпорации RAND Corporation для вербовочной деятельности на территории РФ и добывания сведений ограниченного характера о проведении Российской Федерацией специальной военной операции на Украине", - сообщил в четверг Центр общественных связей (ЦОС) спецслужбы.

По данным ФСБ, представители спецслужб Украины через популярные на территории России мессенджеры обращаются к гражданам РФ, предпочтительно связанным с военной службой, с предложением о сотрудничестве с RAND Corporation, обещая денежное вознаграждение.

"В ходе общения украинская сторона представляется сотрудниками отдела "Стран СНГ" Центра "Восточная Европа" филиала RAND Corporation - RAND Europe. Для подтверждения своей принадлежности к указанной организации сообщаются данные в отношении, якобы, своего руководителя - директора регионального филиала RAND Corporation - RAND Europe", - добавили в ЦОС.

Там подчеркнули, что "целью данных контактов является получение секретных материалов о боевом применении стратегической авиации ВКС России, численности и дислокации подразделений Вооруженных сил Российской Федерации, задействованных в специальной военной операции на Украине".

RAND Corporation (Research and Development Corporation, далее - RAND) - американская экспертно-аналитическая организация, проводящая исследования и оказывающая консалтинговые услуги в интересах государственных учреждений США, Европы, Среднего Востока и Азии.

Основана в 1948 году.

В настоящее время основным заявленным направлением деятельности RAND является содействие научной, образовательной и-благотворительной деятельности в интересах общественного благополучия и национальной безопасности США, разработка и выявление стратегических проблем и разработка концепций.

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Страны
Россия
США
Украина
Компании
Минoбороны РФ
1 комментарий
№1
28.03.2025 09:23
Такая виртуальная вербовка на самом деле удобный способ скармливать противнику дезу.
Следует массово размещать фейковые аккаунты мнимых военнослужащих РФ, в соцсетях, в качестве приманки и возможно даже внедрять данные о них в базы самого МО, для большей достоверности. Дипфейки наше всё!
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