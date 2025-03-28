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ЦАМТО

Власти Сомали ведут переговоры с Турцией по возможной поставке вертолетов T-129 ATAK (уточнено и дополнено)

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Турецкий ударный вертолет T-129
Турецкий ударный вертолет T-129.
Источник изображения: © Wikipedia, wiltshirespotter

ЦАМТО, 27 марта. Власти Сомали ведут переговоры с Турцией по возможной поставке ударных вертолетов T-129 ATAK турецкой компании Turkish Aerospace (TUSAS).

На днях ЦАМТО сообщал, что согласно неназванным источникам турецких СМИ, Вооруженные силы Сомали на этой неделе должны получить недавно заказанные в Турции ударные вертолеты T-129 ATAK.

Изданию Scramble Magazine удалось выяснить, что на данный момент еще только ведутся переговоры, а о реальном подписании контракта, а тем более начале его реализации, пока речь не идет.

Напомним, что на прошлой неделе близкие к правительству турецкие источники сообщили, что поставка Т-129 является частью усилий Турции по укреплению военных и дипломатических связей с Сомали, особенно в контексте борьбы с терроризмом. Новые вертолеты будут использоваться, в первую очередь, для операций против боевиков Харакат аш-Шабаб, группировки, связанной с Аль-Каидой. Борьба с ней продолжается в регионе уже много лет.

Тогда ЦАМТО предположил, что с большой долей вероятности поставленные Сомали T-129 ATAK будут развернуты в этой стране в рамках двустороннего военного сотрудничества и управляться турецкими специалистами, то есть речь не идет о поставках в рамках коммерческого контракта (что, однако, также полностью не исключено). Вертолеты, вероятно, будут использоваться, в том числе, для защиты турецких проектов развития в Сомали, включая новый аэропорт и морской порт в Могадишо.

Издание Scramble Magazine также напоминает, что на прошлой неделе в Сомали прибыли два беспилотника "Акынджи" (Akinci) турецкой компании Baykar Makina, доставленные военно-транспортным самолетом A-400M ВВС Турции. Об этом сообщил министр портов и морского транспорта Сомали Абдулкадыр Мохамед Нур (с 2021 года министр обороны).

Пока ЦАМТО не удалось выяснить, закуплены ли БЛА "Акынджи" сомалийским правительством (на прошлой неделе некоторые источники сообщали, что в Могадишо прибыли БЛА "Байрактар" TB3) или они развернуты в этой стране Турцией в своих геополитических интересах.

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Страны
Сомали
Турция
Продукция
A400M
Т-129
Компании
TAI
Проекты
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