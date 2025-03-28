«Российская доктрина не изменилась»: в итальянской прессе попытались объяснить «отсутствие превосходства» в воздухе у ВКС РФ

Источник изображения: topwar.ru

По итогам 3 лет войны в итальянском издании RID попытались сделать ряд выводов относительно недостатков, свойственных ВКС России.

Как указывается, исторически сложилось так, что ВКС РФ всегда полагались на надёжную наземную ПВО для защиты наступающих сухопутных войск. При этом тактическая авиация занималась заполнением брешей, образовавшихся в результате использования ЗРК для защиты российской территории, в то время как дальняя/стратегическая авиация и армейские вертолёты выступали в роли «летающей артиллерии», оказывая поддержку сухопутным боевым порядкам.

Однако в последние десятилетия Россия вложила значительные средства в целый ряд технологических усовершенствований в области авиации: радары с АФАР, ракеты класса «воздух-воздух» большой дальности, повышенную манёвренность истребителей и переход к малозаметности в лице Су-57.

По словам автора, эти инвестиции укрепили на Западе идею о том, что ВКС меняют свою доктрину, беря на себя роль силы, сосредоточенной на традиционном превосходстве в воздухе. В ответ НАТО сконцентрировалась на внедрении в ВВС самолётов, призванных бороться с воздушной угрозой:

Однако выводы альянса оказались в корне неверными.

Источник изображения: topwar.ru

Как отмечается, многим трудно понять, как возможно, что после 3 лет войны ВКС "не смогли обеспечить господство в воздухе" или, по крайней мере, локальное превосходство:

Однако объяснение простое: российская воздушная доктрина не изменилась со времён Холодной войны и по-прежнему предусматривает использование ВВС в качестве скоростной «летающей артиллерии», задачей которой является поддержка наземного наступления.

Как утверждается, именно приоритеты военной доктрины подразумевают доминирование сухопутных войск. Причём это зашло настолько далеко, что воздушные операции координируют командующие сухопутными войсками, а не ВКС.

На практике оказалось, что российские войска построены на иерархии, в которой ВКС и ВМФ принципиально подчинены или зависят от нужд армии

- даётся трактовка в итальянской прессе.

О том, как использует свои ВВС сама Италия, автор размышлять не берётся.