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Интерфакс-АВН

Чемезов заявил, что портфель экспортных заказов на российское оружие превышает $60 млрд

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С.Чемезов
С.Чемезов.
Источник изображения: militarynews.ru

Москва. 27 марта. ИНТЕРФАКС-АВН - Иностранные заказчики проявляют большой интерес к российской военной технике, портфель заказов превысил $60 млрд, заявил глава "Ростеха" Сергей Чемезов.

"Всюду интерес к нашей технике - огромный. Портфель экспортных заказов в этом году впервые превысил $60 млрд", - сказал Чемезов в интервью журналу "Эксперт".

По его словам, "это связано с тем, что наша продукция прошла обкатку в условиях реальных военных действий".

"Ее достоинства весь мир видит не в рекламных буклетах, а на полях боев - это неоспоримое преимущество", - сказал глава "Ростеха"

"Добавлю, что у нашего оружия есть еще одно преимущество: его нельзя удаленно отключить "одной кнопкой", как, например, американское. Об этом не говорят, но наши партнеры это ценят", - заявил Чемезов.

Портфель заказов "Рособоронэкспорта" на конец 2024 года предусматривал поставки военной продукции в 44 страны, заявлял ранее глава компании Александр Михеев.

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Россия
США
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РОЭ
Персоны
Михеев Александр
Чемезов Сергей
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