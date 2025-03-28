Люди гибнут за металл: ЕС напомнил о своих претензиях на украинские редкоземы - Мнения ТАСС

Андрей Низамутдинов — о том, почему действия Запада по отношению к Украине напоминают поведение стаи хищников

Гонка западных стран, главным призом в которой является доступ к минеральным ресурсам украинских недр, становится все более ожесточенной: вслед за США и Великобританией Евросоюз тоже решил напомнить о своих претензиях на редкоземы и другие ценные металлы, запасы которых имеются на Украине. Несложно понять, почему европейцы засуетились именно сейчас: впереди замаячила перспектива урегулирования конфликта, и надо поторопиться, чтобы ухватить свой кусочек пирога.

По праву сеньора

Тема редкоземельных элементов, которые можно извлечь из недр Украины, громко зазвучала в публичном поле минувшей осенью, когда Владимир Зеленский с помпой презентовал на Западе очередной "план победы" над Россией. На фоне медленно, но неуклонно сокращающейся поддержки он сделал спонсорам щедрое предложение: вы нам — деньги и оружие, а мы вам за это — доступ к минеральным ресурсам, имеющим критически важное значение для военно-промышленного комплекса и других высокотехнологичных производств. Правда, на тот момент это предложение большого интереса не вызвало: в Европе, затаив дыхание, следили за ходом президентской кампании в США и скрещивали пальцы за Камалу Харрис в призрачной надежде, что она все-таки возьмет верх над ненавистным Дональдом Трампом, не к ночи будь помянут; самим американским участникам предвыборной гонки на тот момент и вовсе не было дела до какого-то там Зеленского с его безумными идеями.

Все изменилось, когда победивший Трамп перевел дух, огляделся и увидел в сделке по украинским редкоземам возможность компенсировать те расходы, которые Штаты понесли в рамках поддержки Киева. После чего принялся "нагибать" Зеленского, принуждая его к сделке. Настырность Трампа очень не понравилась Лондону, который в начале этого года успел подписать с Киевом соглашение о 100-летнем партнерстве, включающее пункт о привилегиях при доступе к богатствам украинских недр. По одной из версий, именно в Лондоне наставляли Зеленского, как следует вести себя на встрече с Трампом, где как раз и предполагалось подписать сделку по редкоземам. И так здорово наставили, что Зеленского с треском выставили из Овального кабинета, а подписание было сорвано.

Брюссель одно время старался держаться в стороне и даже заявлял на публику, что "не соревнуется с США" в борьбе за украинские редкоземы. Тем не менее в конце февраля вице-председатель Еврокомиссии Стефан Сежурне, отвечающий за процветание и промышленную стратегию ЕС, совершил поездку в Киев, в ходе которой напомнил, что Украина еще в 2021 году подписала с Евросоюзом меморандум о взаимопонимании, предусматривающий в том числе и сотрудничество в сфере добычи минеральных ресурсов. "В Киеве я подчеркнул необходимость выполнения этого документа. Он включает целый ряд проектов, в том числе по добыче графита. Мы рассчитываем, что это позволит закрыть до 10% потребностей ЕС до конца 2030 года", — рассказал Сежурне по итогам той поездки.

А буквально на днях, когда появилась информация о том, что администрация Трампа подготовила новый 40-страничный проект соглашения с Киевом, включающий не только минеральное сырье, но и передачу украинских АЭС под контроль американцев, Сежурне вновь напомнил: Евросоюзу принадлежит право первой ночи. "В отношении Украины у нас уже подписан меморандум о взаимопонимании по редкоземельным ресурсам. <…> ЕС ожидает развития этого сырьевого партнерства с Украиной".

Мутная схема

Француз Сежурне известен как протеже и один из ближайших сподвижников президента Эмманюэля Макрона — именно с его подачи он занял пост министра иностранных дел и возглавил пропрезидентскую партию "Ренессанс". Правда, на выборах в Европарламент, а затем и на внеочередных выборах в Национальное собрание Франции партия выступила неудачно, так что Сежурне пришлось расстаться и с правительственным, и с партийным постом. Что, впрочем, не помешало ему перебраться на тепленькое местечко в Брюсселе, где он продолжает скрыто или явно лоббировать французские интересы. В том числе и интерес к редкоземам, наличие которого не так давно открыто продемонстрировал министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню: "У меня самого есть оборонная промышленность, которой в ближайшие годы понадобится доступ к определенному количеству сырья. Нашей оборонной промышленности понадобится определенное количество ключевого сырья для наших собственных систем вооружений, не в 2026 году, а в течение следующих 30 или 40 лет, и нам нужно диверсифицировать это".

Разумеется, интерес к редким металлам есть не только у Франции, но и у других стран ЕС. "Наша цель — производить в Европе для Европы. Это важно для военно-промышленного комплекса. И мы не должны зависеть от других стран, ни от России, ни от Китая", — заявил Сежурне в интервью итальянской газете La Repubblica. По его словам, Евросоюз уже подготовил 49 проектов, на реализацию которых предусмотрено потратить €2 млрд. "Наша цель — [к 2030 году] достичь 10% добычи, 40% получать за счет обработки и 25% — за счет повторной переработки. Таким образом, мы должны на 65% обеспечивать собственную потребность [в редкоземельных ресурсах]", — пояснил замглавы Еврокомиссии. В осуществлении этих планов Брюссель рассчитывает в том числе и на минеральные ресурсы Украины.

По словам Сежурне, в конце 2026 года Еврокомиссия запустит общий центр закупок критических ресурсов: "Он будет основываться примерно на той же модели, которую ЕК использовала для закупки вакцин. ЕК будет принимать общие решения, у кого и в каком объеме покупать". Стремление Брюсселя взять столь важную сферу под свой контроль объяснимо, вот только схема с закупками вакцин от коронавируса оказалась предельно мутной и стоила главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен обвинений в коррупции и судебного разбирательства, которое, правда, завершилось для нее без последствий.

Как стая хищников

Сомнительность схемы очевидна, не случайно европейские эксперты предупреждают: в случае ее реализации Еврокомиссия получит в свое распоряжение все рычаги управления европейским оборонно-промышленным комплексом. Для фон дер Ляйен, которая недавно презентовала масштабную программу милитаризации Европы, это хорошо, а вот для тех стран, которые пытаются в той или иной мере отстаивать собственные интересы, — совсем наоборот. Именно поэтому кое-кто предпочел бы действовать самостоятельно, как сейчас поступают Париж и Лондон, активно продвигающие идею отправки европейских войск на Украину. От их настойчивости возникает ощущение, что речь идет не о миротворцах или наблюдателях, которые должны были бы обеспечивать соблюдение перемирия между Украиной и Россией, а о полицейских силах, которые возьмут под охрану месторождения ценных полезных ископаемых. Такая схема до недавнего времени широко использовалась французами в Африке, но потом французским контингентам указали на дверь, так почему бы не найти им применение на Украине?

Подходы Евросоюза, Британии и США к дележке украинских редкоземов напоминают поведение стаи хищников, которые вместе загнали жертву, а затем принялись отталкивать друг друга, чтобы ухватить кусок побольше и пожирнее. Вопрос в том, поймут ли это наконец украинцы или будут продолжать гибнуть за металл, деньги от продажи которого осядут в карманах приспешников Зеленского и его западных покровителей.

Андрей Низамутдинов

Обозреватель ТАСС